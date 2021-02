WhatsApp limitará las funciones de la app si no aceptamos sus nuevas condiciones

Estas semanas han sido complicadas para la app de Facebook, que ha perdido muchos usuarios ante Signal y Telegram por ese cambio que anunciaron.

Tras haberse pospuesto la introducción de las mismas, WhatsApp anunciaba que el 15 de mayo entrarán en vigor sus nuevas condiciones de uso. Además, se confirma ahora que los usuarios se verán obligados a aceptar estas condiciones de uso. De otra manera no podrán usar la app.

¿Y si no quiero aceptar los nuevos términos?

La aceptación de los términos y condiciones es imperativa para poder seguir usando WhatsApp. Eso es lo que tendremos que hacer antes del 15 de mayo (aunque se podrán aceptar después de esa fecha) . Si no queremos aceptarlos, podemos descargar la información de nuestra cuenta y eliminarla, pero si queremos seguir usando la app tendremos que aceptarlos.

¿Y si no lo hacemos? Entonces WhatsApp limitará las funciones de la aplicación. Si no aceptamos los términos, durante un breve período de tiempo podremos recibir llamadas y notificaciones, pero no leer ni enviar mensajes desde la aplicación. Además, se activará la política de cuentas inactivas de WhatsApp, que entiende que una cuenta es inactiva cuando no tiene actividad durante 120 días. Si no aceptamos los términos, a la larga, nuestra cuenta se eliminará.

En definitiva, la aceptación de los nuevos términos del servicio es un trámite más que debemos completar para seguir usando WhatsApp, pero aceptarlos no implica que WhatsApp pueda compartir más datos con Facebook porque, como hemos visto a lo largo de este artículo, en la Unión Europea nos ampara el Reglamento General de Protección de Datos.