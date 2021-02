Le debitaron dos veces una factura por un error del banco y pide "que alguien vaya preso"

En los últimos días, una falla en el sistema informático del Banco de la Nación Argentina (BNA), originada en la red Link, afectó el movimiento de un número indeterminado de todos los débitos incorrectos a clientes en la entidad bancaria oficial, básicamente a través de la duplicación de algunas operaciones.

Cabe mencionar que la situación se originó –dijo el Banco en un comunicado- a partir de “una falla técnica generada por la Red Link, que afectó movimientos de débito aplicados sobre las cuentas de clientes”. En las primeras horas de hoy, se indicó que el problema fue solucionado, siendo "regularizados de manera automática".

Luis La Cruz, un jubilado de 83 años, es uno de los clientes que resultó damnificado de esta situación y esta mañana expuso su indignación en diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24.

"Fui el viernes a comprar a la Coope de calle Charlone y aparte de eso retiré un dinero. El sábado fui al Banco Nación de Don Bosco y retiré el recibo de sueldo y pedí los últimos movimientos, en los cuales me apareció dos veces la factura del supermercado".

Y agregó: "Hoy fui y me mostraron la cantidad infernal de pobres diablos como yo a los que les están vaciando las cuentas. Ahora voy a ir a reclamar al banco, pero ya me dijeron que hay una cola infernal".

"A mí me robaron 3400 pesos, que es mucha plata. Como si yo no tuviera nada que hacer ahora tengo que ir a hacer el reclamo. Yo creo que alguien tiene que ir preso en este bendito país, los chorros no van nunca presos", se lamentó.

"No fueron tantos casos"

El gerente zonal de la entidad bancaria, Ezequiel Ball, también dialogó con este medio y afirmó que "está el grueso ya regularizado, pero se que hubo algunos casos puntuales en los que la red todavía no actualizó. Esto se produjo fundamentalmente con las operaciones del viernes pasado y ayer ya casi estaba resuelto".

"No hemos tenido mayores conflictos, no tengo una estadística de casos porque eso lo maneja la Red Link. De todos modos estimo que no fueron tantos casos", aseveró.