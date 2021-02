Algunos alumnos vuelven hoy a las clases presenciales en Bahía

Para hoy está previsto en toda la Provincia de Buenos Aires el regreso a clases presenciales para reforzar contenidos que una parte de los alumnos no pudo aprobar o incorporar en 2020 por distintas razones, como la falta de conectividad.

La vuelta del total de los estudiantes que concurren a las salas de 4 y 5 años de jardín de infantes y a la primaria será el próximo lunes 1 de marzo; mientras que las secundarias arrancarán con la totalidad de la cursada el día 8.

Según indicaron autoridades educativas a la redacción de LA BRÚJULA 24, a pesar de que no se conoce el número exacto de adolescentes que comenzarán a concurrir hoy a clases en Bahía Blanca, es menor a la media de la Provincia.

La cursada se hará en base a los protocolos ya informados, y no abarcará al total de las horas que habitualmente conforman la jornada educativa.

MÁS DETALLES DE PROVINCIA

Por su parte, la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, afirmó que “regresan a la presencialidad los chicos de primaria y de 1° a 5° año que tuvieron trayectorias discontinuas o en proceso. Esa instancia está prevista hasta el 30 de marzo para ellos, y para alumnos de 6° del secundario se extiende hasta el 30 de abril”. Luego habrá una evaluación “para definir quiénes continúan su curso habitual y quiénes estarán acompañados todo el año, con refuerzo personalizado”.

La provincia de Buenos Aires tiene una matrícula de 4.200.000 alumnos, según cifras oficiales

En tanto, la funcionaria aseguró que “hace 15 días comenzó la campaña de vacunación de docentes y auxiliares que presentan factores de riesgo” y planteó que “progresivamente se irán asignando turnos de forma masiva” para el resto de los trabajadores de la educación.

La ministra aclaró que se tratará de una “presencialidad cuidada y segura, cumpliendo pautas obligatorias como uso de tapabocas, clases de no más de 90 minutos, ventanas y puertas abiertas el mayor tiempo posible, evitar aglomeraciones en espacios de encuentro, limpieza y desinfección frecuentes y distancia social dentro del aula de 1,5 metros entre estudiantes y de 2 metros con el docente”.

En las escuelas bonaerenses no habrá kioscos, los alumnos no podrán compartir alimentos ni botellas y los recreos deberán ser distintos: con distancia y sin juegos con contacto físico. Los comedores escolares no funcionarán en la actual etapa, pero continuará el Servicio Alimentario Escolar a través de los módulos que se entregan a las familias.

Vila explicó que el sistema combinará jornadas dentro de las aulas y otras de forma remota, para evitar la concentración de personas en un sistema de 16 mil escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria de gestión estatal y privada.

La funcionaria planteó que entre 4.000 y 5.000 escuelas están en condiciones de garantizar presencialidad todos los días de la semana durante 4 horas al día y puntualizó que comprende a un 30 por ciento de la matrícula, unos 1.200.000 estudiantes. Aquellos establecimientos que no tengan la posibilidad de cumplir el distanciamiento social, “se formuló el modelo de presencialidad combinada o con alternancia” y habrá clases presenciales semana por medio.

Fuentes: Diario El Día y LB24