Ciro necesita una costosa medicación para poder vivir mejor

Sofía Alarcón está desesperada. A su hijito Ciro, que tiene seis meses, le diagnosticaron una insuficiencia renal crónica, enfermedad que según los profesionales que lo asisten lo acompañará toda la vida. Para poder vivir de la mejor manera posible, el nene tiene que someterse a un tratamiento específico, pero la medicación es demasiado costosa.

La joven relató en LA BRÚJULA 24 las peripecias que viene llevando adelante para conseguirla. Y agradeció también el trabajo que realizan los médicos y auxiliares que atienden al pequeño Ciro en el Hospital Penna.

"El nene nació con los riñones más chicos, como que no le crecen al tiempo que él tiene. Gracias a Dios en Bahía hay un equipo muy bueno en el Penna, pero ellos no tienen nada que ver con la medicación. Me dieron la receta y me quedé esperando que me llamen. Pero me dijeron que era muy costosa, que la compran a nombre de cada paciente y por eso no hay en cantidad", explicó.

Y agregó: "Todo eso es un trámite que tarda mucho tiempo, porque como él hay varios chicos esperando. Yo no quiero plata ni nada por el estilo, solamente quiero conseguir la medicación. Mi marido labura, no necesitamos nada, solo necesito que se muevan los que tienen que moverse".

A saber, la droga que necesita el menor se llama Sevelamer Carbonato x 180. El teléfono de Sofía, por cualquier tipo de ayuda, es 291-4363203.