Buscan a un sujeto que le arroja semen a mujeres y chicos

Una muy grave denuncia se conoció en las últimas horas en torno a un hecho ocurrido hace una semana y teniendo como víctima a una niña de ocho años que fue atacada por un sujeto que le habría arrojado semen sobre su ropa, a pocas cuadras del Parque Independencia.

Maximiliano --padre de la menor-- expuso en LA BRÚJULA 24 la desagradable situación: "Ella nunca entendió lo que pasó. Vio al hombre en bicicleta que la mojó con algo que estaba podrido. La subí al auto así como estaba, mojada, para buscar a este muchacho. Dimos un montón de vueltas por el barrio y no lo encontramos. La nena se bañó y fuimos a hacer la denuncia, con su ropa que quedó secuestrada".

"Al día siguiente, una vecina vio las imágenes del sujeto llegando y yéndose del lugar, hacia el parque Boronat. No es una persona que reconozca del barrio, pero mi hija vio las fotos y notó que era este hombre. Uno se queda con la duda de si va a volver o no, y si regresa por algo más. Los nenes no pueden estar jugando ni siquiera en la puerta de la casa", lamentó, en su charla con el periodista Germán Sasso.

En tal sentido, continuó con su relato: "El tipo sacó el líquido de un frasco de una cartera y le tiró el semen a mi nena. Venía por calle 3 de Febrero desde el Parque Independencia, él la sigue y en la puerta de mi casa le arrojó el líquido. El olor a semen era inconfundible".

"En la DDI me atendieron muy bien, pero optamos por hacerlo público para saber si alguien conoce a este sujeto", cerró Maximiliano, añadiendo que tomó contacto con una chica del barrio Los Almendros que reconoció al depravado, el cual le hizo lo mismo ayer en Posta Rolando al 2800.