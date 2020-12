"Al PRO le hablás de derechos humanos y se le paran los pelos", afirmó una bahiense espiada

María del Carmen Vaquero es una de las víctimas del espionaje por la AFI bahiense y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, reveló sus sensaciones luego de enterarse de la desagradable noticia, a partir del procesamiento dictado por el juez federal Alejo Ramos Padilla a la cúpula del mencionado organismo.

Quien se desempeñara como vicerrectora en la UNS durante la época en la cual fue espiada, sostuvo que "es muy feo lo que pasó. Cuando me lo dijo mi marido esta mañana me dio risa porque pensé en lo aburrido que debe ser espiarme. Después de que pasó la sorpresa me indigné. Esto te retrotrae a la década de los 70 con la Triple A y la dictadura, compañeros desaparecidos o muertos, gente de inteligencia que se hacían pasar por alumnos para conocer tus opiniones".

"Pensé que eso no iba a volver más en un gobierno democrático, más allá de que Macri llegó a presidente como procesado por vigilar a sus hermanos. En Cambiemos está el radicalismo, el mismo espacio donde estaba Alfonsín al que voté y que luchó por los derechos humanos. Me duele que ese espacio político no condene este accionar. Para el PRO, hablar de derechos humanos hace que se le paren los pelos", recalcó Vaquero, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Asimismo, marcó una diferencia: "Acá no me atacaron a mi, sino a la funcionaria de la Universidad, se meten con la institución, con una secretaría de Derechos Humanos que trabajaba con la inclusión, la discapacidad, el género, no solo con la temática de los desaparecidos. El Rector actual fue el primero que me llamó para solidarizarse, más allá de que nosotros éramos oposición, lo que se defiende es la institución. Luego me enteré de todo el listado, donde figura un no docente de Aduns que trabaja en la radio de la Universidad".

"Quizás se debió a las inseguridades del expresidente que buscaba poder conociendo la vida de otros, no sé cuál era la finalidad. Yo me jubilé como vicerrectora en febrero de 2015 y fui subsecretaria ad honorem durante cuatro años, como una manera de devolver todo lo que la institución me dio la cual fue, después de mi familia, lo más importante", cerró la entrevistada.