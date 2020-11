Es rusa, vivió en Bahía Blanca y afirma que "la vacuna es segura"

Desde la ciudad de Moscú, pero con pasado como estudiante de intercambio en la Universidad Nacional del Sur, Ekaterina Morozova, alías Katya, habló con LA BRÚJULA 24 sobre la vacuna creada en su país, la cual podría llegar en breve a la Argentina.

"Según el principal epidemiólogo ruso la vacuna es segura y eficiente. Ya hicieron dos etapas de pruebas en las que participaron 40 mil personas, y según el Ministerio de Salud no se registraron efectos secundarios", contó.

Y dijo que "ahora está programada la vacunación masiva para fines de noviembre, así que creo que está bien el proceso, no se han escuchado quejas de las personas que participaron voluntariamente".

"Desde mi punto de vista es algo seguro, hay que enfrentar a esta terrible pandemia"

"Lo que escuché es que no será obligatoria, aunque sí para los médicos y gente que trabaja con los niños. De todas maneras no puedo asegurarlo", aseveró.

"En Moscú la situación está controlada, el Presidente ya dijo que no habrá confinamiento como pasó en Primavera. La gente está usando mascarillas mucho más que antes, hay restricciones, pero confiamos en las autoridades. Por eso los bares, restaurantes y cines abren haciendo todo lo posible para evitar los contagios", sostuvo Katya.

Y sobre su paso por Bahía Blanca, Katya señaló que "cuando estaba allá extrañaba un poco a mi familia, pero ahora me doy cuenta que me falta mucho Argentina y mis amigos. Seguramente mi historia en Bahía Blanca no ha terminado y cuando termine todo esto voy a volver a visitar y tomar unos ricos mates".