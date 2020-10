Los dos factores que preocupan a los especialistas respecto a la temporada de verano en la región

El anuncio realizado ayer por el gobernador bonarense Axel Kicillof respecto a la apertura de los centros turísticos de la Costa Atlántica de cara a la próxima temporada de verano, activó nuevamente las alarmas de los especialistas médicos de Bahía Blanca y la región.

Matías Mirofsky, Presidente de la Sociedad de Medicina Interna, aseguró esta tarde que existen dos factores relacionados al sistema de salud que los principales puntos relacionados con el turismo en nuestra región no cumplen y que ante un eventual pico de la pandemia , podrían generar una situación difícil de controlar.

"Me preocupa la temporada de verano. Hay centros turísticos en nuestra zona donde la afluencia de turistas puede ser muy importante y que no cuentan con un sistema de salud adecuado como para hacerle frente a un eventual pico de la enfermedad. El otro tema tiene que ver con las unidades de traslado, que tampoco me parecen suficientes como para satisfacer la demanda que podría llegar a requerir una temporada de verano", mencionó el profesional en comunicación con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

Además, durante una interesante charla con el periodista Leandro Fernández Suñer, Mirofsky se refirió al extraño comportamiento que viene presentando el virus en Argentina y en el mundo, que ante dos personas con similares características en cuanto a edad y estado de salud, se presenta de diferentes maneras y con resultados diversos.

"Lo que aprendimos de esta enfermedad es que tiene dos líneas de comportamiento. Hay un 80% de personas que la pasa relativamente bien, con un cuadro muy leve, que incluye dolor de garganta y unas líneas de fiebre, pero que no requiere internación. Sin embargo, hay otro 20% que desarrollan una neumonía y que deben ser asistidos con oxígeno. La particularidad del coronavirus, a diferencia de otros gérmenes, es que genera una neumonía bilateral, es decir que compromete a los dos pulmones", explicó.

Mirofsky recordó que la capacidad de hacerle frente a la enfermedad también tiene que ver con la edad, los antecedentes de salud y el estado del sistema inmunológico. "Por qué una persona evoluciona bien y la otra no, es la gran pregunta que hoy se hace la medicina no solamente para esta patología, si no para todas"

Por último, Mirofsky se refirió a los tratamientos que hoy se encuentran disponibles para hacerle frente al COVID-19. "La dexametasona, que es un tipo de corticoides, es hasta el momento el único medicamento que ha demostrado resultados positivos", dijo.

De todos modos, aclaró que su aplicación no es efectiva para todos los casos. "La dexametasona se aplica en aquellos pacientes que se encuentran internados con una neumonía o aquellos que requieren un respirador. Esos pacientes, que han sido tratados con dexametasona, se recuperan más rápidamente y se reduce el índice de letalidad", comentó.

Además, mencionó que en las terapias de recuperación resulta determinante la administración de oxígeno. "En los hospitales tenemos diferentes dispositivos como para que el paciente reciba mayores cantidades de oxígeno que lo que cualquier persona normalmente respira. Esta terapia, que tal vez sea un poco técnica como para explicarla en su conjunto, nos está dando muy buenos resultados", completó.