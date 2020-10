Nuevo desacuerdo en la OMS, esta vez por la utilidad de las cuarentenas

Una inesperada grieta se abrió en las últimas horas dentro de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Mientras su director, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó que ante el aumento de casos de coronavirus en Europa y América "no quedará otra opción" que el confinamiento, uno de sus asesores manifestó que el organismo "no es partidario" de las cuarentenas como método principal contra el virus.

"Entendemos la frustración de muchos países a medida que ven los casos subir de nuevo", señaló en rueda de prensa Tedros, quien indicó que "llegado cierto punto no hay otra cosa que hacer que dar órdenes de quedarse en casa para ganar tiempo y usarlo para elaborar planes, preparar a los trabajadores sanitarios y mejorar los test".

El experto etíope añadió que en la actual situación sigue sin ser una opción dejar que más gente se contagie para intentar lograr inmunidad de grupo, porque, advirtió, "dejar que el virus circule llevará a infecciones, sufrimientos y muertes innecesarias".

"En la mayoría de los países menos del 10% se ha infectado", recordó el máximo responsable de la OMS, lo que, unido a la falta de vacuna, impide utilizar una estrategia tan arriesgada como la de buscar la inmunidad de grupo.

Por su parte, David Nabarro, encargado de la OMS para el coronavirus en Europa invitó a los gobiernos a no utilizar la cuarentena como principal estrategia para controlar la propagación del Covid-19, ya que "solo tienen una consecuencia que nunca hay que menospreciar y es hacer que la gente pobre sea mucho más pobre".

"En la Organización Mundial de la Salud no abogamos por las cuarentenas como el principal medio de control de este virus", dijo Nabarro en una entrevista con el medio británico The Spectator. Y agregó: "El único momento en que creemos que una cuarentena está justificada es para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos; proteger a los trabajadores de la salud que están agotados. Pero en general, preferimos no hacerlo".

Nabarro dio como ejemplo de las consecuencias de los confinamientos a los países que dependen del turismo. "Solo mire lo que le sucedió a la industria del turismo en el Caribe, por ejemplo, o en el Pacífico porque la gente no está de vacaciones", advirtió.

“Mire lo que les ha sucedido a los pequeños agricultores de todo el mundo. Mira lo que está pasando con los niveles de pobreza. Parece que bien podríamos duplicar la pobreza mundial para el próximo año. Bien podríamos tener al menos una duplicación de la desnutrición infantil", remarcó.

Anteriormente, el director Ghebreyesus había advertido a los países contra el levantamiento de las cuarentenas demasiado pronto durante la primera ola del virus. "Lo último que necesita cualquier país es abrir escuelas y negocios, solo para verse obligado a cerrarlos nuevamente debido a un resurgimiento", dijo por entonces.

El responsable del organismo de la ONU había instado a los países a reforzar otras medidas, incluidas pruebas generalizadas y rastreo de contactos, para que pudieran reabrir de manera segura y evitar futuros bloqueos.

"Necesitamos llegar a una situación sostenible en la que tengamos un control adecuado de este virus sin cerrar nuestras vidas por completo, o pasar de un bloqueo a otro, lo que tiene un impacto enormemente perjudicial en las sociedades", dijo.

La OMS ya había entrado en otras ocasiones en contradicciones. Desde el "quizás no haya nunca" una solución al coronavirus al "hay esperanza", todo en el mismo tiempo en el que se desarrollaban las vacunas en diferentes países.

También el máximo organismo de salud del mundo había dado mensajes distintos sobre el uso de barbijos, la Hidroxicloroquina, la forma en que contagian los asintomáticos y la posibilidad de transmisión del virus a través del aire.

(Fuente: Clarín)