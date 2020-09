"Cada semana que pasa se pone más tenso el sistema sanitario"

El Secretario de Atención Integral de Salud, Ezequiel Jouglard, se expresó esta mañana en LA BRÚJULA 24 en la misma sintonía del duro comunicado emitido por la Sociedad de Medicina Interna de Bahía Blanca, a raíz de la situación en el sistema hospitalario de la ciudad, frente a la creciente cantidad de casos de coronavirus.

"Coincidimos con el comunicado, que en algunos servicios de terapia intensiva hay 100% de ocupación; también hay otros que no tienen ningún paciente. Más allá de los números, hay una tensión creciente en el sistema de salud, con saturación de distintos procesos, como la vigilancia epidemiológica, de diagnóstico, el Siempre y las camas de atención clínica que está cerca del 70%", advirtió Jouglard, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó: "En nuestro informe, las camas de terapia intensiva están en el orden del 47% de ocupación. Eso es un promedio. Cuando uno llega al 60% estás en una curva creciente de casos que no se frena de un día para el otro, por eso se necesita cierto margen para no saturar el sistema. También hay que poner en valor la solidaridad del sistema que pueden adaptar camas. En algún momento se hablaba de los pacientes que podían venir del AMBA, ese es un concepto que aplica a nivel local y regional".

"Uno no solamente mira el mapa de Bahía, sino también el que confecciona Región Sanitaria I. Es real que empieza a haber una tensión superior en el sistema de salud. Desde el mes de junio que viene creciendo y no sabemos en qué instancia estamos de ese famoso pico. Hemos tenido mesetas de 15 casos promedios hace un par de semanas y hoy se ubica en 40. Eso, acumulado en el tiempo hace que el sistema pueda entrar en riesgo. Los próximos 15 días van a ser clave", mencionó el funcionario en otro segmento de la entrevista radial.

Frente al clamor de retrotraer la actividad a las primeras semanas de pandemia, Jouglard argumentó que no sería lo más recomendable: "El ejemplo es Mar del Plata, que lleva dos semanas en Fase 3 y sin embargo no han disminuido la cantidad de casos. Por eso, la única forma de que podamos controlar el problema es la colaboración de todos, extremar medidas de distanciamiento, evitar reuniones sociales y desalentar el aglomeramiento de personas. Como ciudadano uno puede hacer respetar esas medidas, nadie se puede enojar si le decimos que se use el tapabocas o se mantenga distancia. El virus no mostró una variación según la etapa del año, solo que los días más cálidos son más propicios para la ventilación de los espacios cerrados".

"Trato de ser objetivo con los datos que tenemos. Es real que tenemos un cierto retraso con el resultado de los hisopados. Incluso son personas que están aisladas a la espera del test. Bajar la accidentología también podría ayudar a descomprimir a los hospitales que se eleva por la cantidad de movimiento en las calles. Y una fuerte campaña de concientización para machacar en conceptos que la gente ya sabe pero que debería implementar. Hoy, hablar de fases como hace algunos meses sería de difícil aplicación", resaltó en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, aclaró que "no se quiere apelar a sembrar miedo, simplemente a mostrar la realidad de todo lo que está pasando, con los números objetivos. El mensaje de medios masivos llega mucho más que lo que uno pretende transmitir. Son días de creciente complejidad. Semana tras semana se va haciendo más tenso el sistema. Cuando uno habla de camas, tiene que entender que detrás de cada una hay una unidad funcional compuesta por diferentes profesionales, por eso cuando se los aísla, dejan de estar operativas".