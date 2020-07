Nito Mestre: "Como dijo Charly, Paul McCartney es un dulce de leche"

Hablar de Nito Mestre es mencionar una parte importante de la cultura argentina. Excede al rock y a la música. Su aura está mucho más allá, y así se sintió hoy, cuando amablemente dialogó con el programa "Nunca es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1.

Entre tantos pasajes que tuvo la conversación, Nito aseguró que "nos soy un tipo hiper tranquilito, suave y sedoso. Tengo mis momentos leoninos", más allá de que destacó la forma en la que fue criado por sus padres.

Entre las tantas anécdotas que fue cosechando en su larga trayectoria, trajo dos polos opuestos de lo que ha vivido: Elton John y Paul McCartney. A ambos los conoció en recitales dados en el estadio de River Plate.

En el caso de el primero aseguró que "toqué antes que él. Vino un asistente y dijo que había que mirar para la pared o entrar a los camerinos porque iba a pasar. Yo le dije “¿Y?”. Pasó corriendo. No había nadie. Ahí se me fueron las ganas de conocerlo… luego entendí. Era la primera gira después de dejar el alcohol y entonces estaba muy sensible".

"Paul McCartney fue todo lo contrario. Me dijo algo super gracioso. Me lo encuentro en los pasillos y me pregunta: ¿Tocaste? ¿Cómo te fue?, le respondí que bien, y me dice, ¿Cómo pensás que me va a ir a mí? Y pensé que estaba loco. En dos minutos la sensación fue de un tipo amigable".

Completando esa idea, Mestre sostuvo: "Charly lo conoció tiempo después y me dijo: es un dulce de leche. Es un pibe de barrio que no perdió la conexión con la gente. Quizás habrá pasado en algún momento que lo abrumaban, pero no lo demuestra".

Por último, y yendo al presente, Nito Mestre contó detalles del show que brindará este viernes a partir de las 21. "Pueden entrar a mi Instagram o mi Facebook. Las entradas son sumamente populares. El otro día vi el de Pedro Aznar. El primer tema me pareció un poco raro, pero después me gustó. Estás en tu casa, calentito, y sabes que está sucediendo en ese momento".