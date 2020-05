Gay analizó la Bahía Blanca que viene

El intendente Gay pasó esta mañana por los estudios de LA BRÚJULA 24 y habló de la Bahía Blanca que se viene, teniendo en cuenta la nueva fase de la cuarentena establecida por el Gobierno Nacional.

Primero, en diálogo con el periodista Germán Sasso, el jefe comunal señaló que "nadie tiene una experiencia como para determinar qué va a pasar, se va a haciendo al andar. Incluso uno ve que en otros lugares donde aflojaron algo y quizás volvieron atrás con varios contagios".

"La situación es muy particular y hay que ser una suerte de equilibrista. El miércoles, por ejemplo, me reuní con gastronómicos que me decían que no aguantan más. Después me junté con los dueños de colectivos que se están fundiendo, y los números son tremendos. Pero terminé esa reunión y fui al Municipal, que lo hago seguido. Y los especialistas me explicaron que para que la curva no se dispare, no hay que abrir nada. Es cada vez más difícil", graficó.

Y reiteró: "Son los dos extremos y los dos tienen razón. Por eso hay que ser equilibrista, para ver cómo se libera la olla a presión sin afectar lo que se ha logrado en 50 días a costa del sacrificio de muchísima gente".

En tal sentido, al igual que lo expuesto durante el fin de semana cuando habló en conferencia de prensa, valoró que "la gran mayoría de los vecinos cumplieron; el susto de lo que veíamos en Italia y España sirvió para eso".

"Todas las posiciones son entendibles, nosotros hemos optado este tiempo por la persuasión, yo no puedo tener un policía por cada habitante. Hay que usar el barbijo porque es bueno, igual que el aislamiento. No es por una ordenanza. En Brasil mueren 560 personas por día y el presidente liberó todo. Yo estoy convencido que este es el camino", sintetizó.

Consultado respecto del futuro, Gay aseguró que "la Bahía Blanca que viene va a ser compleja, mucha gente va a tener que reconvertirse, van a cambiar consumos y vamos a ser todos más pobres en el corto plazo".

Y a modo de análisis, explicó que "hoy el Gobierno Nacional ha autorizado una emisión de dinero importante y eso, si no tiene respaldo, es inflación. Va a deteriorar el ingreso de los argentinos". De igual modo, se pronunció en sintonía con la mayoría de las medidas que ha tomado la administración encabezada por Alberto Fernández.

"Hay matices con el gobierno, pero somos consultados, no podemos decir que somos discriminados. Obviamente no voy a bancar que se liberen a los presos, eso no es culpa de los jueces nada más. Pero el proceso general sí lo bancamos. Hoy por ejemplo salimos los 135 intendentes pidiendo que se avance en la negociación de la deuda, este es un momento para apoyar porque es muy delicado lo que está pasando y lo que puede pasar", relató.

Más de Gay en La Brújula 24

"La Argentina tiene un estado de vulnerabilidad muy particular. A los países que les va bastante bien están haciendo lo mismo que nosotros, pero la diferencia es la billetera. En Suiza tienen el 4% de desocupación y se les fue ahora a 13. Pero allí el Estado les sigue pagando el sueldo completo, cosa que acá no se puede hacer".

"El primer parámetro es lo que dice el DNU, sobre todo con lo que no se puede hacer. Es lo que hay que dejar en claro porque es algo que nosotros no podemos revertirlo, si alguien quiere ir al Parque no puede porque va a estar cerrado".

"La mayor apertura a partir de mañana será la comercial, por ahora va a quedar pendiente el rubro zapatería e indumentaria, pero porque necesita un protocolo especial. Hoy lo vamos a elevar a la Provincia y esperemos que el fin de semana esté".

"Para el comercio hay cuestiones generales que ya se vienen aplicando en los que están abiertos, y tiene que ver con la cantidad de empleados, el distanciamiento, el uso de barbijo. Y será de 9 a 17".

Controles

"Habrá alguna inspección, pero no con policía. Apelamos mucho a la responsabilidad social, para que cada uno se cuide. Lo que haremos a partir de hoy es reforzar bastante los accesos, porque es una cuestión a tener en cuenta".

"Hoy tenemos el aeropuerto y la terminal cerrados, por eso los accesos son el único medio de ingreso. Estamos pensando en largar testeos. Si viene de Buenos Aires un camionero no puede entrar a la ciudad y si lo hace tiene que hacer cuarentena".

"Los casos que hemos tenido fueron los primeros 10 u 11 por gente que vino del exterior y después el brote del HAM, no tenemos contagios de un vecino a otro y eso hay que cuidarlo. Por suerte en el Puerto, donde entran entre 1.000 y 1.200 camiones por día, todos vienen de lugares que no tienen problemas, de zonas rurales en su mayoría. Pero se va a acentuar mucho el control en los accesos".

Transporte público

"Vamos a poner más unidades entre 8 y 9, y 17 y 18, pero eso no implica que va a ir más gente arriba de los micros. La recomendación del Presidente es restringir el uso".

Esparcimiento

"Estamos definiendo en estas horas es un protocolo concreto, incluido con el uso de alguna aplicación, con la intención de habilitar el fin de semana que viene las salidas recreativas muy limitadas y con protocolos estrictos. Eso lo tiene que aprobar la Provincia".

Peluquerías

"Con protocolos, turnos previos. Es complejo para el cliente y el profesional. La idea es habilitar de a poco y que cada uno sea responsable de su propia seguridad".

Construcción privada

"Vamos camino a eso. Una de las cosas que logró esta crisis es que se junten todos los sectores. Tuvieron varias reuniones la Cámara Argentina de la Construcción, la UOCRA y los emprendedores locales, que en otro momento no pasaba. Lo que vamos a hacer es a través de la ART o de la obra social realizar testeos aleatorios en las obras. También tendremos una aplicación de control".

