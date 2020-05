Del violonchelo al reggaeton: nace una estrella latina en Europa

En una de las primeras escenas de “Vis a Vis: El Oasis” suena un reggaeton más que convocante para bailar.

La fórmula pegadiza y comercial parece haber sido lograda por un referente del género centroamericano a nivel mundial. Sin embargo, la autoría recae en una cultora de la música de cámara. Sí, parece parte de un guión algo surrealista, pero es totalmente cierto.

Andrea Rocha es su autora e intérprete, y desde Londres, ésta notable violonchelista, habló con LA BRÚJULA 24. De origen canadiense, aunque con padres mexicanos, supo abrirse camino en un mundo musical muy difícil. Y vaya si lo logró.

Sin ir más lejos, compuso y cantó el tema al que hacemos referencia: "Cerebro", a su vez un nuevo corte de su último disco “El Barrio”, el que más trascendió por estar incluido en la banda de sonido de la popular secuela de la serie carcelaria. Es evidente que esta joven artista tiene mucho para dar.

Radicada en Inglaterra desde hace casi 6 años, Rocha dialogó con el programa "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga.

Primero, como no podía ser de otra manera, se refirió a la cuarentena producida por el coronavirus. "En Londres está feo, hay 18 mil muertes, y yo llevo dos meses en mi casa. Lo bueno es que siguen los parques abiertos y puedo salir una vez al día. En Italia y España están peor. Yo agradezco por mi salud".

"Mis papás son mexicanos, se mudaron a Canadá cuando nací, el resto de mi familia sigue en México. Estoy más preocupada por ellos, porque no se han cerrado muchas cosas", indicó la compositora.

Respecto de la elección del violonchelo como su instrumento predilecto, Rocha explicó que "al principio me incliné por el piano, por mi padre, pero mi hermana quiso aprender el 'chello' y yo me puse celosa, entonces quise hacer lo mismo, porque era mucho más cool".

"Siempre he tocado música clásica, pero lo que me ha gustado es escribir y componer canciones de pop. A los 19 me mudé aquí para estudiar producción de música popular, que es lo más escuchado y lo que a mí me encanta", dijo.

Consultada sobre futuros trabajos expresó que sigue componiendo arduamente. No es para menos, ya es una hacedora de hits, ahora debe sostener ese destino.