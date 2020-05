"A la Corte le pedí más claridad para diferenciar delitos leves de graves"

El fiscal de Casación bonaerense, Carlos Altuve, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 sobre el recurso de queja presentado ante la Suprema Corte bonaerense para oponerse a las salidas compulsivas de los detenidos, en el marco de la pandemia por coronavirus y el otorgamiento de arrestos domiciliarios, uno de ellos dictado por el Juez de Ejecución Penal bahiense, Claudio Brun.

"La finalidad del recurso es que la Suprema Corte aclare la resolución dictada por Casación, que eche luz en cuestiones formales y también en aquellas que llevadas a la práctica son perjudiciales. Hay que poner un estándar más claro respecto a los delitos leves y graves que queda a discreción del operador que ejecuta la medida", resaltó Altuve, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó en esa misma dirección: "Casación pudo ser más claro respecto a los parámetros sobre el tipo de delito o un rango de penas. Esto no solo ocurrió en Bahía Blanca, también interpuse un recurso en Lomas de Zamora. Hay jueces que comenzaron a entender la realidad, retrotrayendo sus decisiones y volviendo a encarcelar a estas personas".

"Soy un judicial antiguo, tengo más de 40 años en la Justicia. Confío en la buena fe de los magistrados. Si han errado el camino por un error de interpretación, es bueno reconocer que han vuelto sobre sus pasos. Lo ideal sería que las decisiones fueran tomadas tal como se corresponde con la Ley", expuso en otro segmento de la entrevista radial.

Sobre la solicitud en concreto aclaró que "a la Corte le pido que determine cuáles son los delitos leves y graves. También propuse que cada juez en particular resuelva las disposiciones, porque quien más conoce la causa, al imputado y el damnificado son el magistrado y el fiscal que llevan adelante la investigación. A la víctima no solo se la debe notificar, sino que se la debe convocar antes de otorgar un beneficio".

"El caso Brun es un tema muy sensible para Bahía Blanca. El reclamo que hago, no obstante, es general para toda la Provincia, buscando orden y tranquilidad para la población. Esto causó conmoción social, agravada por la pandemia", enfatizó Altuve, al tiempo que añadió que "la Corte puede declarar admisible o inadmisible el recurso. Creo que Procuración dictaminará rápidamente antes de que pase al siguiente paso".

"No podría adelantarme a lo que resuelva la Corte, desconozco qué va a interpretar. Históricamente ha reaccionado con la premura que este caso amerita. Y mediante dos escritos les manifesté que esta cuestión tenga un tratamiento preferencial. Pido que cada caso se trate individualmente y que los actores de ese proceso hagan lo mismo. No creo que la Corte dé marcha atrás con todo. No todo lo que ha ocurrido es malo", finalizó el fiscal.