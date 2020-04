Cuento del tío: le dijeron que le iban a pagar el IFE y le vaciaron dos cuentas

En épocas de desesperación y de necesidad, lamentablemente florecen los vivos que se aprovechan de la ignorancia de los demás.

Angel, un vecino de Bahía Blanca, fue víctima en las últimas horas de un cuento del tío, al atender un llamado de Buenos Aires y seguir los pasos que un supuesto abogado le brindaba para poder cobrar los 10.000 pesos correspondientes al Ingreso Familiar de Emergencia.

"Entré porque soy un ignorante en lo que respecta a bancos y cajeros automáticos. Me llamó ayer una persona que contaba con todos los datos personales de mi esposa. Me dio su número de matrícula y todo. Me dijo que para cobrar los 10.000 pesos de ANSES necesitaba sí o sí un número de CBU", expresó en comunicación con la redacción de LA BRÚJULA 24.

Al desempeñarse como trabajador independiente, Angel no dispone de cuenta bancaria, por lo que le pidió prestado el CBU primero a una vecina y luego a un familiar.

"Me hicieron ir a un cajero automático y mientras seguíamos en línea por teléfono, me iban dando todos los pasos que tenía que seguir. Resulta que después que terminé todo el trámite, me di cuenta que me estaban estafando", agregó.

La suma con la que se quedó este supuesto estudio de abogados bonaerense ronda los 23.000 pesos.

"Lo lamento por estas dos personas que de buena fe me dieron sus números de cuenta. Pero ni bien termine todo esto, voy a trabajar para devolverle el dinero", completó.

Desde los diferentes organismos gubernamentales advierten todo el tiempo que sus oficinas no realizan llamados pidiendo datos bancarios de ningún tipo para evitar este tipo de estafas.