Carlos Sandoval, el villano de "Vis a Vis", en exclusivo con La Brújula 24

Polifacético como pocos, Ramiro Blas fue modelo, profesional del marketing y la publicidad (llegó a ser gerente de una popular marca láctea en Buenos Aires), hizo radio, descolló como empresario gastronómico y, naturalmente, fue y es actor de primera línea.

En la televisión argentina no solo ganó el Reality de los actores en el año 2001, también estuvo en tiras más que memorables como el Precio del Poder, Franco Buenaventura El Profe, la icónica Resistiré, y recientemente en Culpable de este Amor.

En España, donde reside desde 2004, es aplaudido en ficciones de alta envergadura como El Barco, La Fuga, Los Hombres del Paco, o justamente la más célebre de todas: Vis a Vis, desde 2015, donde encarna al temible Dr. Carlos Sandoval.

En el marco del estreno mundial del Spin de la misma serie; (Vis a Vis, El Oasis), previsto para el próximo 20 de abril, y tras comunicación telefónica desde nuestra redacción con su manager, el talentoso actor argentino accedió, en buen grado, a charlar al aire con "Tal Cual Es", el programa que conduce Fernando Quiroga, por LA BRÚJULA 24 FM 93.1.

"No importa lo que uno hace, sino cómo se hace. Tengas las energías que tengas, hay que ponerlas todas porque como dicen en 'Caballos Salvajes', la puta que vale la pena estar vivo", sintetizó Blas, en el inicio de la entrevista radial, al tiempo que recordó que "María Leal era amiga de mi madre y en un momento hasta me apadrinó. Hoy quizás ella ni siquiera sepa cómo me está yendo en este mundo artístico que me contiene".

En ese mismo sentido, el talentoso actor que ya es un ícono en la plataforma Netflix contó que "estoy viviendo en Mataró", pueblo cercano a Barcelona en el cual también se instaló con su familia. "Es una localidad con mar, playa, muy parecida a mi querida Mar del Plata o Pehuen Có, la cual conozco cuando visité Punta Alta, donde pasé unos días tiempo atrás".

"Por definición, me preguntan cómo se componen los personajes. Recrear y darle vida a algo que no la tiene como tal, implica ponerle cuerpo y voz a algo que no existe. Ese es el trabajo fascinante que tiene un actor, más allá de las creencias populares. Cada movimiento, aunque sea milimétrico, intenta ser verdadero y alejarse de lo pragmático, porque los textos cuando salen de la boca, pierden sus formas", enfatizó.

Los interminables mensajes de la gente, agradeciendo por su presencia al aire, fueron corolario en una entrevista donde comprendimos, definitivamente, que Ramiro Blas, más allá del Doctor Sandoval, llegó para quedarse entre nosotros.

