Coronavirus: mirá cómo limpian los colectivos

El secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos de la ciudad, Tomás Marisco, detalló en LA BRÚJULA 24 cómo son los trabajos de limpieza que se hacen en los colectivos bahienses, tendientes a evitar la propagación del coronavirus.

"Se usa un producto homologado por la Secretario de Salud, rociando todos los micros. Son dos personas por unidad, que trabajan sobre todo en lugares críticos como barandas, asientos o la máquina SUBE", refirió.

Además, el funcionario aclaró que "la otra medida es la de no llevar más de 35 personas, una sola por cada asiento doble. La verdad es que hoy por hoy no hay mayores inconvenientes porque no hay aglomeraciones en micros. Creemos que la medida ha sido bien recepcionada".

"Las frecuencias siguen siendo normales, pero al no haber clases y haber bajado considerablemente la actividad comercial, es más que generosa", agregó.

Por otra parte, reiteró el pedido de no circular por los espacios públicos. "Se restringió el acceso vehicular, salvo para los docentes que van a la escuela del Parque de Mayo que lo hacen por el sector de IREL".

"Los parques están cerrados las 24 horas, por lo menos hasta el 31 de marzo. Vamos a profundizar los controles para este fin de semana que, encima, el pronóstico es bueno. Esto es una cuestión de salud pública y tenemos que entender que lo mejor es quedarnos en casa", dijo.