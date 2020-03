Coronavirus: un psicólogo explicó cómo se comporta la mente humana

El psicólogo clínico y miembro de la agrupación Payamédicos (ONG que se desempeña en hospitales, intentando mantener en alto el ánimo de los niños internados), Damián Dorado Foglia, abordó esta mañana en LA BRÚJULA 24 la compleja trama mental de los seres humanos frente a la irrupción del Coronavirus.

"Lo que hay que saber tiene que ver entre ir de un polo que está vinculado con el escepticismo y algunas personas que entran en pánico. Cuando uno se encuentra con una situación donde el riesgo de muerte es inminente, comienzan a circular distintas formas de conductas. Hay mucha gente que ingresa en un estado de ansiedad permanente, que es una respuesta a una situación amenazante", señaló Dorado Foglia, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó en esa misma dirección: "Se manifiesta en el pensamiento constante de que eso suceda y en el pensar en medidas extremas para evitar que eso me ocurra. Por ejemplo, lo que ocurrió con la compra compulsiva en los supermercados cuando no hubo ninguna indicación en tal sentido".

"Hay personas que tienen sensaciones apocalípticas, que piensa que esto es el fin de mundo y en otros casos muchos dicen que no pasa nada y no es importante. Lo más sano para la salud y el cuerpo es seguir las medidas que tienen que ver con la prevención. Saludarnos de una manera en la que no tenga que haber contacto, se puede ser afectuoso sin tocarnos", añadió en otro segmento de la entrevista radial.

Y marcó una diferenciación: "Yo hablo de distanciamiento físico, no social. Saber es importante, estar informados y hacerle caso a aquellos profesionales que estudian el caso. Ni seguirle la corriente a las cadenas que circulan o crear ideas propias. Lavarse las manos siempre fue importante, incluso antes del Coronavirus. Cuando los seres humanos nos salimos de la rutina, perdemos tranquilidad".