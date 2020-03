"Si hicieron algo mal, cumplirán con lo que dicta la Ley", dijo el padre de uno de los concejales detenidos

Carlos Raising, padre de uno de los dos concejales detenidos en Tornquist cuando intentaban llevarse las plantas de marihuana que estaban ocultas en macetas en el interior del INTI, conversó anoche mientras se llevaba adelante una marcha exigiendo la liberación de ambos.

"Si algo se hizo mal, se cumplirá con lo que corresponde por Ley. Lo que se hizo bien es lo que respalda la gente que hoy está acá, y eso es lo importante", enfatizó Raising, padre de Cristian, quien permanece en la sede de Gendarmería junto a Federico Labarthe y a la espera de declarar en Fiscalía.

Y resaltó: "Las cosas se hicieron intencionalmente para el bien de la gente. Ese era el espíritu de esta gente para trabajar, en beneficio de la comunidad que es lo que corresponde", al tiempo que agregó: "Cuando estás en un cargo político te debés a los ciudadanos y eso es lo que estaban haciendo tanto Cristian como Federico".

"Acá no hay narcotráfico, ni dinero de por medio. Lo que hay es servicio a la comunidad. Esto demuestra que la gente está conforme lo que está pasando. Hoy tuve oportunidad de compartir unos mates con ellos, están en Gendarmería, detenidos, con todas las comodidades pero privados de la libertad, que es lo que falta", destacó en otro segmento de la entrevista radial.

Luego, detalló que "el abogado presentó un recurso de hábeas corpus por interpretar que la detención fue ilegítima. Para tratar de cubrir todos los canales posibles para una liberación que sería mañana y no dicten la prisión preventiva es que se interpuso esa medida".

El padre de uno de los imputados reconoció que le llamaba la atención en la marcha de la pareja arrestada en el allanamiento previo: "Están en libertad y no van a tener ninguna causa más por delante".

"Creo que la Justicia está queriendo crear una división dentro de la población. A mi modo de ver no trabaja como debería. No puedo asegurar que la política se haya entrometido. Mi hijo ya es bastante grande y sabrá qué manifestará cuando regrese. Si se metió la política me parece una burrada total", finalizó Carlos Raising.