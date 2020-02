"¿Quién nos defiende de los tiros?": la carta abierta de los vecinos de Villa Mitre

Una carta en la que se critica fuertemente al operativo policial montado durante el clásico entre Villa Mitre y Olimpo, y se lamenta por los terribles hechos de violencia, que derivaron en la muerte de Sergio Emanuel Castillo, comenzó a circular fuertemente a través de las redes sociales.

El texto, que no lleva firma, menciona los terribles destrozos provocados por los simpatizantes aurinegros y habla de la inacción policial durante el transcurso de la caravana.

"La policía, con 33 cuadras de por medio en donde podrían haber frenado la caravana pero no… les faltó tenderles una alfombra mostrándoles el camino hasta la sede", menciona.

"¿Hasta donde hubieran llegado los destrozos de los violentos identificados con camisetas de Olimpo y con armas de todo tipo si no encontraban ninguna resistencia en Villa Mitre? ¿A cuántos jubilados más hubieran golpeado? ¿Cuántos robos más habrían llevado a cabo? ¿Cuántas casas de vecinos inocentes hubieran destrozado?", se pregunta.

A continuación el texto completo:

¿Quién nos defiende de los tiros?

"Esto que pasó es grave, muy grave. Pero entre las distintas versiones que corren se mezcla todo. No existe caravana pacífica de hinchas de Olimpo acompañando el micro hasta la cancha, existen personas enfierradas dispuestas a llevarse puesto todo a su paso y cuando digo todo es todo: mientras rompían carteles, tachos de basura, vidrios de coches, motos, espejos, pantallas, casas de familias y vidrieras de negocios (por supuesto también robaban) amenazaban a los vecinos que estaban en el barrio, muchos de ellos jubilados que estaban tomando mate en la vereda.

"En cada rincón de Villa Mitre están presentes el verde, el blanco y el negro como símbolo de la comunión que tenemos con nuestros vecinos y heredamos de nuestros abuelos. Existe la red de comercios adheridos que son negocios de gente trabajadora que apoya e integra la comunidad ofreciendo descuentos para quienes contribuyan al crecimiento de la actividad deportiva, social y cultural de Villa Mitre y que hoy nuclea el club. Sin embargo, todo eso que nuestros abuelos construyeron con sus manos (incluídas las casas) fueron violentadas por un grupo de delincuentes que nada tenían que ver con el partido de fútbol que se estaba jugando a 12 cuadras de ahí".

"Fueron a maltratar nuestros símbolos más sagrados, a destrozar nuestras pertenencias y amenazar a todos nuestros vecinos (hay que ser muy cobarde para ir entre 20 a amenazar a un jubilado). Algunos ineptos cuestionan que el partido se haya continuado, ¿se imaginan lo que hubiera pasado si realmente nuestros 7 mil vecinos veían cómo estaban destrozando nuestro barrio?"

En el medio la policía… con 33 cuadras de por medio en donde podrían haber frenado la caravana pero no… les faltó tenderles una alfombra mostrándoles el camino hasta la sede.

Estos cobardes que atacaron a nuestros vecinos esperaron el momento justo en el que el partido estaba por empezar porque sabían que todos los hinchas, barras y cualquiera que pudiera "plantarse" en los términos que ellos vinieron al corazón de villa mitre estaban en la cancha.

"Todas las fuentes que informan del hecho coinciden en que la policía quedó completamente desbordada por los violentos vestidos con camisetas de Olimpo, claro que sabemos que no todos sus hinchas apoyaron esta barbarie, incluso uno de los padres de un herido de bala reconoció que su hijo "estaba en donde no debía" y dijo eso porque recordemos que el partido era sin público visitante, y los verdaderos hinchas de Olimpo estarían pendientes del partido de fútbol que se transmitía para todos por internet".

"No fueron a encontrarse con nuestro público fueron a destrozar nuestro barrio, nuestras casas: realmente hicieron mucho daño económico y psicológico a personas inocentes que tardarán varios meses en recuperarse. Hoy todos nos estamos lamentando por la muerte de una persona… pero hay algunas preguntas incómodas que nadie quiere hacerse, muchos menos los políticos paracaidistas que para no aceptar la responsabilidad de la policía amenaza a los clubes y los culpa "por no hablarse" a pesar de que Villa Mitre decidió jugar sin público visitante para evitar cualquier conflicto, a pesar de que toda nuestra gente estaba viviendo una fiesta pacíficamente en la cancha donde se jugaba un partido de fútbol. Tratan de vincular a los clubes con los violentos que invadieron EL BARRIO VILLA MITRE, no la cancha, ni tampoco fueron enfrentar a nuestros hinchas porque todo Villa Mitre estaba con fuegos artificiales, bombos y trompetas disfrutando un carnaval".

Las preguntas incómodas que nadie quiere hacerse, ni siquiera los vecinos del barrio de villa mitre que condenan a "los violentos de ambos bandos" son: ¿Hasta donde hubieran llegado los destrozos de los violentos identificados con camisetas de Olimpo y con armas de todo tipo si no encontraban ninguna resistencia en Villa Mitre? ¿A cuántos jubilados más hubieran golpeado? ¿Cuántos robos más habrían llevado a cabo? ¿Cuántas casas de vecinos inocentes hubieran destrozado?