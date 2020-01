Ella reparte barbijos a niños con cáncer, pero la Aduana no la deja

Florencia Grosso es una médica bahiense que desde hace poco más de un año se puso al frente de un proyecto solidario. Y rápidamente se multiplicó.

Lo que inició fue la campaña "Barbijos Solidarios", con la única intención de acercarle dichos protectores a chicos enfermos de cáncer. Arrancó en Bahía, se fue extendiendo a la zona y ya llegó a la propia Capital Federal.

Pero, el mes pasado, llegó la primer gran traba burocrática. "Estoy un poco angustiada, desde el 3 de diciembre tengo en la Aduana retenidas dos encomiendas de donaciones, una de Italia y otra de Alemania".

"Todo esto se hizo gracias a las redes sociales. Yo empecé a pedirles a los viajeros, porque estos barbijos son de China, y llevo repartidos más de 3500. La verdad que ha superado mis expectativas", sostuvo en LA BRÚJULA 24.

Y a modo de ejemplo, contó que "lo arranqué a hacer en Bahía Blanca pero ya nos expandimos y hemos llegado a Viedma, Mar del Plata y Capital. Ayer recibí pedidos desde Salta y Tucumán".

"Pasa que yo no tengo un stock, a medida que recibo esas donaciones las reparto. Y es una pena que ahora tenga esos 1300 barbijos en el correo porque hay chicos que los necesitan", detalló con indignación.

Respecto de lo que le piden para poder retirarlos, Florencia indicó que ni siquiera los empleados aduaneros o del correo lo saben. Y pareciera ser cierto. "Me piden presentar notas para ver el proyecto, pero nunca me terminan de decir a qué organismo me tengo que dirigir. Al principio incluso me dijeron que era sospecha de comercialización y que necesitaba una autorización especial".

"Yo, cada vez que recibo una donación el corazón me explota, pero ahora la verdad que todo esto es muy angustiante. No está claro el papelerio que ellos quieren, es la primera vez que me mandan por encomienda de afuera", agregó.

Para conocer más sobre esta iniciativa podés sumarte a la página de Facebook "Barbijos Solidarios Bahía Blanca".