La divertida anécdota que involucra a la novia del bahiense Guido Pella

Grego Rossello compartió en Instagram detalles del divertido momento que vivió cuando sacó el pasaje para irse de vacaciones a Miami.

“Buen papelón navideño. Me separé hace dos años y me mandan: Stephanie, ¿salió todo bien con tu compra?”, comentó el comediante. Y agregó: “Ella se está por casar y formar una familia y yo me estoy yendo de joda con 30 años. Es medio triste. Estaría bueno si queda entre nosotros”.

Aunque Stephie y Grego ya no están más juntos, siguen teniendo muy buena onda. De hecho, a Stephie le habría llegado el mismo mail que a él y se lo habría tomado súper bien.

La influencer y el tenista de nuestra ciudad comenzaron a salir hace ya un año y medio y ya tienen planes de casamiento para el año próximo.

(Fuente: Canal 13)