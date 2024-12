En final polémico, Santero se consagró campeón del Turismo Carretera

Julián Santero es el nuevo campeón del Turismo Carretera. A bordo del Ford Mustang atendido por el LCA Racing arribó 2º en la última Final disputada en La Plata y logró su 1º título en la “máxima”. El mendocino quedó en la historia de la categoría por ser el 1º en ganar la Copa de Oro RUS con un auto de Nueva Generación. Diego Ciantini (Chevrolet Camaro) se quedó con la victoria. Mientras que Mauricio Lambiris (Ford Mustang) completó el podio y es el subcampeón 2024.

Santero llegó al Gran Premio Coronación en el “Roberto Mouras” a 12,5 puntos del líder Mariano Werner (Ford Mustang). Ventaja que apenas pudo reducir a 11,75 unidades una vez que finalizaron las 3 series de la mañana. Por lo pronto, el piloto nacido en Guaymallén ganó la 3ª batería y se aseguró largar en el 2º cajón de la Final. Mientras que Werner debía largar en la 4ª posición.

No obstante, cuando el entrerriano llegó a la grilla, percibió una falla en el motor que lo obligó a ingresar a boxes. Allí los mecánicos del equipo quitaron la trompa y encontraron la toma dinámica tapada de papeles. “Quedaron en el medio del filtro y los carburadores. Eran papeles que tiró el público. Creo que lo hicieron a propósito. Perder el campeonato así te da bronca”, dijo Rody Agut, motorista del Mustang.

#TurismoCarretera | ❌ El momento donde le arrojan papeles adrede a la toma de aire del Ford Mustang de Mariano Werner.



Un rato más tarde, en plena competencia, la TV oficial mostró imágenes de la cámara a bordo del auto de Werner a la salida de la calle de boxes y allí se disiparon las dudas que tenía Agut ya que se observa cómo un grupo de hinchas tiró intencionalmente papeles en la toma del auto con el claro propósito de perjudicar al campeón saliente. El paranaense debió largar desde boxes y apenas pudo avanzar hasta el 22º que no le alcanzó para retener la corona.

Ciantini sumó su 2º triunfo de la temporada.

Ford extendió su palmarés de títulos a lo largo de los 87 años de historia del Turismo Carretera. El Óvalo alcanzó los 46 campeonatos, seguido por Chevrolet con 22, Dodge con 9 y Torino con 6

“Una locura. Si la gente supiera lo que me rompí el orto para cumplir este sueño, para estar acá, no tiene nombre. Todo este sacrificio hoy vale la pena. Lo felicito a Mariano, hizo un gran año. Ganárselo a él me llena de orgullo porque es un gran campeón que tiene el TC. El mensaje que quiero dejar es que los sueños se cumplen, hay que persistir y confiar, siempre”, dijo el flamante campeón de la “máxima”.

Lambiris cerró el trío de punta y es el nuevo subcampeón 2024.

De esta forma Santero –que venía de ser subcampeón del TC en 2023– se quedó con la 17ª edición de la Copa de Oro coronando una gran temporada donde fue gran protagonista a lo largo de las 15 fechas. Ganó la Etapa Regular, lideró el minitorneo en 4 de las 5 carreras disputadas, cosechó 2 triunfos y consiguió otros 5 podios. Resultados que le permitieron convertirse en el nuevo monarca del TC.

Santero se convirtió en el 10º piloto en ganar la Copa de Oro RUS del TC. El piloto con mayor cantidad de minitorneos es Agustín Canapino (Chevrolet) con 4 seguido por Mariano Werner (Ford) con 3

Final – TC – 15ª fecha – 25 vueltas- La Plata

Pos. Piloto Mca. Tpo./Dif. 1 Ciantini, D. Ch. Camaro 40;17.441 2 Santero, J. F. Mustang 2.381 3 Lambiris, M. F. Mustang 2.792 4 Todino, G. F. Mustang 4.524 5 Risatti, R. Ch. Camaro 14.485 6 Landa, M. T Ng 14.493 7 Quijada, M. Ch. Camaro 23.833 8 Aguirre, V. Ch. Camaro 23.999 9 Ardusso, F. Ch. Camaro 25.402 10 Trosset, N. F. Mustang 25.676 11 Castellano, J. D. Challenger 25.937 12 Urcera, J. F. Mustang 26.541 13 Bonelli, N. Ch. Camaro 26.934 14 Martínez, A. Ty NG 27.825 15 De Benedictis, J. B. F. Mustang 28.135 16 Trucco, J. M. D. Challenger 28.624 17 Martínez, T. T Ng 28.980 18 Mazzacane, G. Ch. Camaro 31.972 19 Agrelo, M. Ty NG 32.173 20 Álvarez, S. Ch. Camaro 33.651 21 Jalaf, M. F. Mustang 34.103 22 Werner, M. F. Mustang 34.734 23 Fontana, N. Ch. Camaro 38.116 24 De Carlo, D. Ch. Camaro 44.551 25 De La Iglesia, L. D. Challenger 1 VTA 26 Candela, K. T Ng 2 VTAS 27 Abella, S. T 2 VTAS 28 Benvenuti, J. C. Ch. Camaro 2 VTAS 29 Spataro, E. F. Mustang 3 VTAS 30 Ferrante, G. Ty NG 4 VTAS 31 Mangoni, S. Ch. Camaro 4 VTAS 32 Canapino, A. Ch. Camaro 10 VTAS 33 Craparo, E. D. Challenger 11 VTAS 34 Garbelino, J. T Ng 15 VTAS 35 Ebarlín, J. J. Ch. Camaro 16 VTAS 36 Fritzler, O. D. Challenger 18 VTAS 37 Gianini, J. P. F. Mustang 18 VTAS 38 Vázquez, M. D. Challenger 20 VTAS 39 Carinelli, A. D. Challenger 20 VTAS 40 Jakos, A. Ty NG 20 VTAS 41 Ledesma, C. Ch. Camaro 20 VTAS 42 Serrano, M. Ty NG 21 VTAS 43 Catalán Magni, J. T. F. Mustang 21 VTAS 44 Chapur, F. T Ng 22 VTAS 45 Dose, C. Ch 24 VTAS Promedio: 158,784 k/h. Récord de vuelta: Canapino, en la 11ª, en 1m26s249 a 178,019 km/h.

Copa de Oro – TC – Disputada 5 de 5 fechas

Pos. Piloto Mca. Pts. 1 Santero, J. F. Mustang 218 2 Werner, M. F. Mustang 193,75 3 Lambiris, M. F. Mustang 180,25 4 Todino, G. F. Mustang 177,5 5 Ciantini, D. Ch. Camaro 177,5 6 Aguirre, V. Ch. Camaro 170 7 Mangoni, S. Ch. Camaro 142,5 8 Landa, M. T Ng 133,5 9 Urcera, J. F. Mustang 132,5 10 Risatti, R. Ch. Camaro 121,75 11 Quijada, M. Ch. Camaro 96,5 12 Ebarlín, J. J. Ch. Camaro 91 13 De La Iglesia, L. D. Challenger 82 14 De Benedictis, J. B. F. Mustang 53 15 Gini, E. Ty NG 29,5 En negrita los que ganaron durante este campeonato.

Campeonato – TC – Disputadas 15 de 15 fechas

Pos. Piloto Mca. Pts. 1 Santero, J. F. Mustang 484 2 Lambiris, M. F. Mustang 464,25 3 Ciantini, D. Ch. Camaro 447,5 4 Werner, M. F. Mustang 426,75 5 Urcera, J. M. F. Mustang 392,5 6 Todino, G. F. Mustang 376 7 Aguirre, V. Ch. Camaro 367 8 Quijada, M. Ch. Camaro 351,5 9 Mangoni, S. Ch. Camaro 342 10 Landa, M. T Ng 329,5 11 Risatti, R. Ch. Camaro 325,75 12 Castellano, J. D. Challenger 303,25 13 Ebarlín, J. J. Ch. Camaro 294 14 Ardusso, F. Ch. Camaro 288,25 15 Trosset, N. F. Mustang 288 16 Trucco, J. M. D. Challenger 283 17 De La Iglesia, L. D. Challenger 280,5 18 Martínez, A. Ty NG 275,25 19 Álvarez, S. Ch. Camaro 273,5 20 De Benedictis, J. B. F. Mustang 273,5 21 Agrelo, M. Ty NG 271,75 22 Fritzler, O. D. Challenger 267 23 Gini, E. Ty NG 243,5 24 Ledesma, C. Ch. Camaro 235 25 Martínez, T. T Ng 230,25 26 Chapur, F. T Ng 220,25 27 Craparo, E. D. Challenger 216,75 28 Benvenuti, J. C. Ch. Camaro 205,5 29 Mazzacane, G. Ch. Camaro 198 30 Catalán Magni, J. T. F. Mustang 191 En negrita los que ganaron durante este campeonato.

