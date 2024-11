La insólita comparación de Alfaro, el DT de Paraguay: "Argentina es como la humedad..."

A Gustavo Alfaro ya lo conocemos. Sus conferencias de prensa son siempre ricas desde los conceptos y la variedad lingüística que utiliza. Suele apelar a citas filosóficas o frases que no pasan inadvertidas. Y este miércoles, un día antes del partido contra Argentina, hizo una particular comparación a la hora de referirse al equipo de Lionel Scaloni. ¿Qué dijo?

"La humedad por algún lugar se te filtra. Si vos tenés una pared rajada, la humedad te aflora. Y Argentina es la humedad. Entonces, si Argentina te descubre las rajaduras, y si vos esas rajaduras no las tenés bien cubiertas, en las coberturas, por ahí Argentina se te filtra", afirmó en conferencia de prensa. Siempre brinda material...

"Nosotros tenemos que incorporar esa capacidad de establecer sociedades para lograr que esas rajaduras, que nosotros evidentemente tenemos, no se noten tanto. O que por lo menos le podamos poner un impermeabilizante. Si no tenemos esa capacidad, contra Argentina nos va a costar", agregó, continuando por la misma línea. Ocurrente.

También se refirió a Lionel Messi: "Messi siempre, en cualquier equipo, será el foco de atención, porque sabes que pasará algo con él o el entorno de él. No se lo puede neutralizar con una marca individual. Messi es un estratega, se toma el tiempo para decidir en la cancha y luego lo comunica a sus compañeros, que lo entienden. No podemos dejarlo jugar libremente. Siempre decían que Messi camina, no, él observa, mira todo. Lo podríamos marcar perfecto, pero de pronto, pueden aparecer Lautaro Martínez, Nicolás Otamendi, debemos controlarlos".

Para rematar, añadió: "Messi traspasó las fronteras, es del mundo del fútbol. Deseo que juegue el mejor partido de su vida ante Perú. Contra nosotros, no. Mañana es nuestro rival".

