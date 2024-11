"Es desesperante": el crudo relato del padre de uno de los policías que sobrevivió a la tragedia

Alejandro González es padre de uno de los policías (Braian) que el pasado fin de semana sufrieron un trágico choque en la ruta 7, cruce con ruta 51, en el partido de Carmen de Areco, que dejó como saldo a cuatro personas muertas y al menos diez heridos.

"Estoy en Pergamino, viajé de Resistencia donde resido, fueron 16 horas de viaje para ver la situación de mi hijo. Es desesperante, está en un coma inducido, con problemas en la cabeza, coágulos, tiene un catéter para controlar la presión y que no se inflame más el cerebro", remarcó el hombre en diálogo con el programa "Hora Pico", por La Brújula 24.

Y agregó: "Se encuentra en un estado crítico, no mejora ni empeora, hay que esperar. Pasaron 72 horas, hasta ahora eso es favorable, le hicieron tomografías, pero no se lo puede trasladar justamente por su situación. Cuando mejore, se evaluará llevarlo en ambulancia o en avión sanitario a Capital".

"Él -por su hijo- reside en Bahía Blanca, en el escuadrón de Caballería de Villa Rosas. Entró de servicio el viernes y tenía que ir al evento deportivo este del Nacional B", recordó, con relación al destino del colectivo que transportaba a los efectivos. "La primera información que recibimos es que había fallecido, pero gracias a Dios en el camino le informaron a la mujer que no era así. No tengo conocimiento si mi nuera pudo hablar con alguno de sus compañeros".

"Hasta el día de ayer no se acercó nadie ni de la Gobernación ni del Ministerio para darle algún dato a la familia, saber cómo fue el accidente o qué pasos hay que seguir. La esposa no sabe qué tiene que hacer, la mamá tampoco. Acá, la Policía de Pergamino nos está ayudando, pero ellos no tienen nada que ver", consideró.

Tal como informó esta redacción, el siniestro ocurrió durante la mañana del sábado. El micro salió desde Bahía con 20 efectivos policiales bahienses y también algunos otros de la zona. Iban hacia San Nicolás para trabajar en el operativo policial del partido de esta tarde entre Brown de Adrogué y Atlético Rafaela, clave para mantener la categoría en la Primera Nacional. Las víctimas fatales fueron identificadas como el Oficial Principal 1 Cristian Delgado, oriundo en Tres Arroyos; el Sargento Hermán Sánchez (Punta Alta), el sargento Alejandro López (Punta Alta) y el oficial de policía Octavio Bergesi (White).