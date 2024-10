Colapinto, nominado a la mejor maniobra del mes: contra quién compite

Franco Colapinto sigue marcando sensación en Fórmula 1, y tras su satisfactorio 12º puesto en el Gran Premio de México, fue ternado a mejor maniobra del mes de octubre por su sobrepaso a Fernando Alonso en el Gran Premio de Estados Unidos.

Los otros candidatos son Lando Norris (vs. Russell, en el Gran Premio de Estados Unidos), Esteban Ocon (vs. Alonso, en el Gran Premio de Estados Unidos), Carlos Sainz (vs. Verstappen, en el Gran Premio de México) y Oscar Piastri (vs. Colapinto, en el Gran Premio de México).

Fuente: LB24 / Carburando.