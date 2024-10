River visita a Defensa y Justicia por la Liga Profesional

River visita a Defensa y Justicia este viernes, desde las 21, por la fecha 19 de la Liga Profesional con la mente puesta en el partido del próximo martes ante Atlético Mineiro, por la vuelta de semifinales de la Copa Libertadores. Es por eso que, aunque no quiere descuidar el torneo local, Marcelo Gallardo guardará algunos jugadores y pondrá un equipo alternativo en Varela.

El encuentro se jugará en el estadio Tomaghello, tendrá arbitraje en campo de Nicolás Ramírez y se podrá ver por la pantalla de TNT Sports.

El Muñeco pondrá mayoría de jugadores que son habituales suplentes para resguardar a los titulares para el duelo contra el Galo, donde tendrá que remontar un 3-0 en contra. Es por eso que el 11 tendrá varias modificaciones, entre las que se destacan los posibles ingresos del arquero Jeremías Ledesma, Federico Gattoni, Ramiro Funes Mori, Rodrigo Villagra y Adam Bareiro.

Además, se perfila el regreso del Pity Martínez, quien después de estar 10 meses fuera de las canchas por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sumaría minutos en Varela.

Respecto al torneo local, el Millonario no quiere descuidar su andar no solo porque está a 11 de Vélez, el líder, si no también porque quiere seguir escalando posiciones en la tabla general, pensando en la Libertadores 2025: está cuarto con 53 puntos en zona de clasificación a la Sudamericana.

Por el lado de Defensa, el Halcón viene de perder 4-3 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda y quiere levantar: ganó apenas tres partidos en el campeonato y se encuentra anteúltimo en la tabla, con apenas 15 unidades.

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Tobías Rubio, Víctor Aguilera, Santiago Ramos Mingo, Alexis Soto; Gabriel Alanís, Kevin Gutiérrez, Benjamín Schamine, Luciano Herrera, Aaron Molinas; Juan Miritello. DT: Pablo De Muner.

River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Federico Gattoni, Leandro González Pirez o Ramiro Funes Mori, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Nicolás Fonseca; Pablo Solari, Manuel Lanzini, Claudio Echeverri o Franco Mastantuono; Adam Bareiro. DT: Marcelo Gallardo.

Fecha 19

Viernes 25 de octubre

15.00 Barracas Central – Estudiantes -estadio Guillermo Laza- (ESPN Premium)

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Adrian Delbarba

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Nazareno Arasa

AVAR: Fabrizio Llobet

21.00 Defensa y Justicia – River (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Darío Herrera

AVAR: Bruno Amiconi

Sábado 26 de octubre

17.15 Newell’s – Sarmiento (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: César Ceballo

VAR: José Carreras

AVAR: Adrián Delbarba

17.15 Instituto – Rosario Central (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Manuel Sánchez

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Yamil Possi

AVAR: Laura Fortunato

19.30 Independiente – Godoy Cruz (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: David Cornejo

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Delbarba

21.00 Vélez – Belgrano (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky

Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta

Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Gastón Suárez

21.45 Independiente Rivadavia – San Lorenzo (ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Bruno Bocca

VAR: Yael Falcón Pérez

AVAR: Lucas Pardo

Domingo 27 de octubre

15.00 Platense – Argentinos (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Nelson Sosa

17.15 Banfield – Racing (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Diego Verlotta

19.00 Boca – Deportivo Riestra (ESPN Premium)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Erik Grunman

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses

VAR: Diego Novelli

AVAR: Javier Mihura

21.15 Talleres – Tigre (ESPN Premium)

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: Facundo Tello

AVAR: Javier Uziga

21.15 Atlético Tucumán – Lanús (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Juan Pablo Loustau

Lunes 28 de octubre

19.00 Gimnasia – Unión (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivero

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Diego Romero

21.00 Huracán – Central Córdoba (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Américo Monsalvo

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Cristian Navarro

Fuente: TN