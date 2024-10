Una mujer denunció que un taxista la bajó a mitad de camino: "Me dijo negra pata sucia"

Laura contó en el aire de La Brújula 24 que en las últimas horas fue víctima de malos tratos de parte de un taxista, que la bajó a mitad de camino y le dijo "negra pata sucia".

Esta mañana, en diálogo con el equipo del programa "Bahía Hoy", la mujer relató: "Salí a caminar a las 8 am y llegué a calle Sarmiento, casi al shopping. Hacía mucho calor y a la vuelta, a la altura de Alem 1955, llamé un taxi. Me dijeron que lo enviaban con unos 10/15 minutos de demora y esperé. Luego llegó el taxi de mano contraria y le pedí que girara. Yo tenía cara de pocos amigos, subí y no me dijo ni buen día".

A partir de ese momento, argumentó Laura, comenzarían los malos tratos por parte del chofer. "Le di la dirección, fuimos en silencio, yo tenía que ir hasta Vieytes al 2000, pasó la Cooperativa, giró a la izquierda y le dije que tenía que seguir. Y no paraba, seguía, me dijo que no me preocupara, que no me iba a cobrar. Pero ese no era el problema, incluso yo estaba pensando en dejarle una propina. Pero creo que estaba enojado por la vuelta que le había hecho dar en Alem. Entonces este hombre me dijo 'no se enoje' y que 'no me levante la voz'. Yo por supuesto le dije que no, aparte no iba a dejar que me grite".

"Estuvo gritándome una cuadra hasta llegar a Carnicería Los Cuñados. Y antes me dijo que si no me callaba me iba a dejar. Entonces le dije que parara y no lo hacía, me seguía gritando. Entonces abrí la puerta en movimiento, yo quería hacer una exposición en la Comisaría, pero me dijeron que no había sistema", recordó.

Y añadió: "Bajo y me dice que era una muerta de hambre, yo le contesté que era él y que iba a hacer una denuncia. Me dijo negra de mierda, pata sucia, y siguió insultándome por una cuadra. Todo lo que se pueda imaginar, me lo dijo. Yo alcancé a decirle que era un forro, nada más. Esto me dejó con dolor de cabeza todo el día. En el momento sentí discriminación. Además, sentí que corría peligro, porque no paraba de gritarme".

"Yo soy de tez morena, pero eso no es un delito. En la -Comisaría- Séptima también me cambiaron el relato y tergiversaron todo, para luego decirme que no me podían tomar la declaración. Yo quería ir a mi casa nada más, no tenía por qué escuchar esos insultos. Ahí enseguida llamé a la agencia de taxi para hablar con el dueño, pero me dijeron que estaba muy alterada, es increíble", expuso con indignación.