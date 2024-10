No hubo acuerdo en la reunión de los gremios universitarios con la Secretaría de Educación

Sin llegar a ningún acuerdo concreto, el conflicto que mantiene en vilo al sistema universitario nacional continúa, y todas las miradas están puestas en la Cámara de Diputados. El próximo miércoles, los legisladores deberán tratar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Educativo, un tema que ha generado tensiones entre el Gobierno y los gremios del sector universitario. Este lunes, representantes de los gremios participaron en una reunión convocada por la Secretaría de Educación, con la esperanza de abrir un canal de diálogo, pero se retiraron sin avances.

Según la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), “no hubo acuerdo en la mesa técnica salarial”. En su comunicado, señalaron que, hasta la fecha, no han recibido una respuesta concreta por parte del Poder Ejecutivo. Los gremios reclaman la recuperación de más de 60 puntos perdidos en el poder adquisitivo desde que Milei asumió la presidencia, debido a la inflación. "Lo que pedimos no es un incremento salarial, sino una convergencia entre salarios e inflación para no seguir perdiendo más poder adquisitivo", insistieron.

Jorge Anró, secretario de la Federación de Trabajadores de las Universidades Nacionales (Fatun), fue contundente al afirmar que la reunión "fue una más", con funcionarios de carrera pero sin representantes de peso del Gobierno nacional. "Nos escuchan, toman nota, pero no responden. No se puede calificar de diálogo. Creemos que nos convocaron para frenar la marcha de la semana pasada y, hoy, para justificar que hay conversación con los gremios, pero no es real", expresó, y también pidió apoyo a los diputados en la votación del miércoles.

Mientras tanto, Mauricio Macri, expresidente y actual líder del Pro, reunió a la mesa directiva de su partido a través de una videoconferencia, buscando definir una postura común sobre el veto presidencial. A pesar de las críticas al Gobierno, acordaron que el bloque encabezado por Cristian Ritondo respaldará la medida de Milei, manteniendo así su alianza con La Libertad Avanza. Sin acuerdo en las negociaciones paritarias, el sector universitario espera con gran expectativa el desenlace en el Congreso.

"El Gobierno busca embarrar la cancha"

"En realidad, la reunión no tuvo el concepto de paritaria, sino que fue una comisión técnica salarial. Pero más allá de eso, el Gobierno montó un escenario previo a la sesión de la Cámara de Diputados del miércoles, que entendemos votará la ratificación de la Ley de Financiamiento, para presentar una oferta idéntica a la que presentó la semana pasada, de un 5,8% para el mes de octubre", destacó en contacto con la redacción de La Brújula 24, Sergio Zaninelli, de ADUNS.

Sergio Zaninelli, secretario general del gremio de docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS).

Y agregó: "Es totalmente inadecuado, totalmente insuficiente, y dista muchísimo de lo que la ley, hoy vetada, pero quizás en un futuro cercano sea ratificada por el Congreso Nacional, nos otorga en como incremento salarial, lo cual ronda un 35 de aumento para ecualizar nuestros salarios con la inflación que hubo desde diciembre del año pasado hasta septiembre de este año, amén de regularizar y conformar un piso presupuestario para todas las universidades".

"Eso es lo que propone la Ley de Financiamiento Educativo, eso es lo que estamos esperando que el Congreso Nacional ratifique nuevamente y esperamos que el Poder Ejecutivo la promulgue y la ejecute inmediatamente. Vista muchísimo de la farsa de paritaria que intenta imponer el gobierno a los efectos de embarrar la cancha", cerró.

Con información de La Nación / La Brújula 24