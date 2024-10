Nicolás Pino: "No es poco que una institución tenga 140 años en esta Argentina tan movida"

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, dialogó esta mañana en LA BRÚJULA 24 en el marco de la 140ª Exposición Rural de Bordeu, previo al acto inaugural que se realizará este domingo.

"Es un día para disfrutar de un gran lugar, lindísimo predio y brillante exposición, con gente amiga como son las autoridades de Bahía", comentó Pino en diálogo con el programa Mañanas de Campo. "No es poco que una institución tenga 140 años en esta Argentina tan movida", resaltó.

Consultado por la novedad de que la Sociedad Rural Argentina tenga una vicepresidenta por primera vez en casi 160 años, el dirigente señaló que "es algo que se viene imponiendo, por capacidades de las distintas mujeres que se dedican a la producción. Bienvenido sea y bien merecido lo tienen, en el caso particular de Eloísa Frederking, es una persona que tuvo una evolución mas que importante en lo que respecta al gremialismo, la conducción y las ganas de hacer".

Acerca del panorama económico para el productor, Pino destacó: "Hay cosas que van sucediendo, quizás uno en la dinámica del día a día no pone en valor hechos concretos y reales, como la eliminación de fideicomisos, de trabas a exportaciones, de retenciones... Señales que se han ido dando que marcan el sentido hacia donde este gobierno quiere ir".

"En lo particular no tenía idea que íbamos a estar hablando del 3 o 4 % mensual de inflación. Por supuesto, no podemos negar el 52% de pobreza, que con esos índices nadie la puede estar pasando bien, es fundamental que esos números vergonzantes se vayan solucionando", agregó.

Sobre su relación con el presidente Javier Milei, Pino mencionó que ésta comenzó antes de que el mandatario fuera candidato. "Nos conocemos hace bastantes años y hemos tenido ese buen ida y vuelta desde el día uno. Le he tratado de marcar que el campo es el sector más productivo y competitivo de la Argentina, y Milei pone el campo en valor. El Gobierno tiene al campo como el sector más importante de la economía", completó.