TC: con el Mustang, Santero dominó la clasificación en Paraná

Julián Santero (Ford Mustang) dominó la clasificación de la 12ª fecha del Turismo Carretera que se disputó hoy en el autódromo de Paraná. El piloto del LCA Racing se quedó, además, con el nuevo récord de la pista y estiró la ventaja en la cima de la tabla de posiciones de la Copa de Oro RUS. Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) y José Manuel Urcera (Ford Mustang) fueron los escoltas. El pigüense Sergio Alaux fue 40º.

En una jornada soleada y calurosa (la temperatura alcanzó los 28ºC) el mendocino revalidó el gran potencial que había mostrado su auto en la fecha pasada en San Luis donde se quedó con la pole position, la serie más veloz y la Final de punta a punta. Esta vez, logró prevalecer sobre el final de la tanda sobre Urcera que había sido el mejor en la previa tras dominar los dos entrenamientos.

“Este equipo no deja de sorprenderme, está cada vez mejor. Por supuesto que hay presión y un compromiso grande para mantener el nivel que teníamos. Fueron semanas difíciles porque se nos juzgó mucho, por eso esto es un reconocimiento para todo el equipo y para mí”, dijo Santero que con los 2 puntos acumulados estiró a 30 la diferencia con Santiago Mangoni (quedó 13º con Chevrolet Camaro) en el minitorneo.

Juan Martín Trucco volvió a ser protagonista por 3ª fecha al hilo con el Dodge Challenger del Di Meglio Motorsport. El piloto de Tres Algarrobos se acomodó como escolta a solo 0s027 de Santero. De todos modos le retiraron los tiempos porque tiene que cumplir con la sanción que le impuso la CAF luego de la exclusión por Técnica que sufrió en la fecha de San Luis por lo que en su serie deberá largar desde la última posición.

“Esto fue mérito del trabajo de todos los mecánicos y de Rodolfo Di Meglio. Fue un golpe fuerte el de la carrera pasada, pero por suerte no nos caímos. Estoy contento porque seguimos manteniendo el nivel. Para todos los que hablan al pedo, este 2º puesto es para ellos. No nos vamos a caer, mañana hay que remontar desde el fondo para demostrar que el auto sigue siendo competitivo”, dijo Trucco.

La misma penalización le cupo a Manu Urcera que también fue excluido tras la Final puntana debido a que su equipo no permitió que se revisara el motor de su Ford Mustang. De todos modos, el rionegrino apeló la sanción por lo que mañana podrá largar desde el 1º puesto en su serie. “Lo mejor del auto se vio en la clasificación. La perdimos por poco, así que no hay mucho para reprocharnos. Me veo candidato para mañana”, advirtió.

Otto Fritzler finalizó 4º con el Dodge Challenger que estrenó en la fecha pasada, por lo que por 1ª vez en la temporada hubo 2 autos del modelo NG de la pentaestrella entre los 4 mejores de una tanda. El piloto del Pradecon Racing largará adelante en la última batería luego de la quita de tiempos de Trucco. Detrás de él se ubicó el campeón Mariano Werner (Ford Mustang).

Santero es el máximo poleman de la temporada con un total de 3 (2 con Mustang y 1 con el Falcon). Lo sigue Diego Ciantini que sumó 2 con el modelo Chevy. Ford domina la estadística con 6 PP contra 4 de Chevrolet y 1 de Dodge

Clasificación TC – Paraná – 12ª fecha

Pos. Piloto Mca. Tpo./Dif. 1 Santero J. F. Mustang 01m24s887 2 Urcera J. M. F. Mustang 0.083 3 Fritzler O. D. Challenger 0.125 4 Werner M. F. Mustang 0.142 5 Todino G. F. Mustang 0.156 6 Canapino A. Ch. Camaro 0.216 7 Aguirre V. Ch. Camaro 0.361 8 Agrelo M. Toyota NG 0.370 9 Lambiris M. F. Mustang 0.399 10 DeBenedictis J. F. Mustang 0.415 11 Ciantini D. Ch. Camaro 0.441 12 Trosset N. F. Mustang 0.544 13 Mangoni S. Ch. Camaro 0.565 14 Ledesma C. Ch. Camaro 0.643 15 Álvarez S. Ch. Camaro 0.688 16 Gini E. Toyota NG 0.690 17 Castellano J. D. Challenger 0.703 18 Risatti R. Ch. Camaro 0.719 19 Jalaf M. F. Mustang 0.786 20 Mazzacane G. Ch. Camaro 0.801 21 de la Iglesia L. D. Challenger 0.870 22 Martínez T. Torino NG 0.900 23 Landa M. Torino NG 0.903 24 Craparo E. Dodge GTX 0.951 25 Ebarlín J. J. Ch. Camaro 1.009 26 Bonelli N. Ch. Chevy 1.062 27 Catalán Magni J. T. F. Mustang 1.148 28 Martínez A. Toyota NG 1.171 29 Candela K. Torino NG 1.280 30 Martínez O. F. Mustang 1.281 31 Vázquez M. D. Challenger 1.302 32 Quijada M. Ch. Camaro 1.319 33 Benvenuti J. C. Ch. Camaro 1.320 34 Jakos A. Toyota NG 1.364 35 Fontana N. Ch. Chevy 1.374 36 Chapur F. Dodge GTX 1.432 37 Spataro E. Ford F. 1.622 38 Ferrante G. Toyota NG 1.633 39 Serrano M. Toyota NG 1.747 40 Alaux S. Ch. Camaro 2.106 41 Carinelli A. Dodge 2.139 42 Ponce de León G. Ford F. 2.255 43 Diego De Carlo. Ch. Camaro 2.278 44 Abella S. Torino 3.538 45 Garbelino J. Torino NG 5.013 46 Trucco J. M. D. Challenger – 47 Ardusso F. Ch. Camaro – 48 Iribarne F. Ch. Camaro – Promedio: 178,925 Km/h. Recargo por Técnica: O. Martínez por peso. Quita de tiempos por sanción CAF: Trucco (1m24s914), Ardusso (1m25s490) e Iribarne (1m47s060).



Fuente: LB24 / Solo TC.