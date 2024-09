El Inter de Lautaro debuta en la Champions

Manchester City e Inter de Milán se enfrentan este miércoles en uno de los partidos más importantes de la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Recordemos que en la Champions League se estrenó un nuevo formato en esta temporada y, en esta jornada 1, se reeditará la final de la competición de la campaña 2022/2023.

Por el lado de Manchester City, el equipo de Pep Guardiola viene de derrotar por 2-1 a Brentford y es el único club de la Premier League con puntaje ideal tras ganar los cuatro partidos que disputó.

Con respecto a la visita, el Inter ganó dos y empató dos en las cuatro jornadas que jugó hasta el momento en la Serie A. El neroazzurro igualó 1-1 con Monza y tendrá un desafío difícil contra Manchester City en el Etihad Stadium.

Los partidos del miércoles

Bologna vs. Shakhtar | Estadio Renato Dall´Ara, Bolonia | 13.45 | TV: Fox Sports

Sparta Praga vs. RB Salzburgo | Epet Arena, Praga | 13.45 | TV: ESPN 2

| Parque de los Príncipes, París | 16.00 | TV: Fox Sports

Club Brujas vs. Dortmund | Estadio Jan Breydel, Brujas | 16.00 | TV: ESPN 2



Celtic vs. Slovan Bratislava | Estadio Celtic Park, Glasgow | 16.00 | TV: Disney+



Manchester City vs. Inter | Etihad Stadium, Manchester | 16.00 | TV: ESPN

¿Cuáles fueron los resultados de la primera fecha de la UEFA Champions League?

Juventus 3-1 PSV

Young Boys 0-3 Aston Villa

Bayern Munich 9-2 Dinamo Zagreb

Milan 1-3 Liverpool

Real Madrid 3-1 Stuttgart

Sporting Lisboa 2-0 Lille

Fuente: Bola Vip