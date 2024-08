Aterrizaje de emergencia: “Fue una desgracia con suerte”

Gustavo Pacheco, titular de la Secretaría de Seguridad de Villarino, detalló esta mañana en La Brújula 24 cómo fue el aterrizaje de emergencia de una avioneta en un campo de Argerich.

Tal como informó este medio, en horas de la tarde del domingo, una aeronave que había salido del Aeroclub de Bahía Blanca tuvo que aterrizar de emergencia en un establecimiento rural. A bordo iban dos personas que, milagrosamente, sufrieron únicamente rasguños y pudieron salir por sus propios medios.

Respecto de lo ocurrido, Pacheco recordó “se recibió un llamado al 101 avisando que en un campo de Argerich se había venido abajo una avioneta. Concurrió personal policial, inspectores y bomberos y se constató que había tenido un desperfecto”.

“Por lo que dijo el hombre que piloteaba, se le llenó de aceite el parabrisas y trató da maniobrar para aterrizar, pero en la bajada se llevó por delante un poste de tendido eléctrico, lo que hizo que caiga de cola y no se precipite de manera frontal. De esa manera pudieron salvar su vida”, consideró el funcionario.

Y agregó: “Estaba al mando de Alejandro Rodríguez, de 80 años, y la acompañante era Marta Garbino, de 71. Una pareja que hacía un vuelo recreativo, salieron del Aeroclub, antes de llegar a la zona de Villarino el piloto notó que perdía potencia el avión y fue tratando de ir bajando de a poco la altura”.

“Se bajaron por sus propios medios, con algunos golpes, y llamaron a Sebastián Novais (instructor). Caminaron y llamaron a esta persona, que es quien los fue a buscar. Él se hizo presente y los trasladó a Bahía Blanca para corroborar que no tuvieran lesiones de gravedad. Yo después me entrevisté con un dirigente del Aeroclub, y me refirió que son personas con mucha cantidad de horas de vuelo, y con el carnet habilitante para poder pilotear”, expuso Pacheco.

Y respecto del incidente, agregó: “El motor explota y les llena el parabrisas de aceite”.

“Se le fue de cola y se llevó puesto un poste, creo que eso fue lo que evitó que cayera de cola, pero es una apreciación mía. Tenía un ala toda dañada y parte del frente. Obvio se van a hacer los peritajes, me dicen que lo iban a buscar en un carretón, pero estimo que el avión no sirve más, aunque el habitáculo está bastante entero. Realmente fue una desgracia con suerte, porque no hubo que lamentar víctima, y más teniendo en cuenta que eran personas mayores”, aseveró.

“Fue una maniobra brillante”

Nicolás Stickar, presidente del Aeroclub, también abordó el tema y dijo que “el avión es propiedad del aeroclub, ayer tuvo una emergencia, creemos que falló el motor. Se actuó dentro del procedimiento que se indica en este tipo de casos, que es aterrizar en el lugar más cercano posible”.

“Ya a punto a tocar tierra, impactó el ala contra un poste y por eso el avión quedó así”, apuntó el especialista. Y agregó: “Ellos –piloto y acompañante– están muy bien de salud, no tuvieron ningún golpe ni nada, estamos contentos porque no tuvimos que lamentar nada de eso. Reaccionó perfecto, el problema más grave fue que el aceite le impidió toda visibilidad. La maniobra la resolvió de manera brillante”, aseguró.

En esa misma línea, Stickar comentó que “el curso de piloto son pocas horas de vuelo para enseñar a maniobrar y el resto es practicar emergencias regularmente. Al ser un monomotor, son muy seguros en su diseño, pero puede pasar lamentablemente. Hoy va a venir la junta y veremos el motor para evaluar lo qué pasó”.

“Acá lo importante es que no hay que lamentar víctimas, es lo que más feliz nos pone”.