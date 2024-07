Con el bahiense Millán, Argentina enfrenta a Uruguay por la final

Competir y jugar finales es costumbre para la Selección Argentina. Pero no solo en la mayor. También en las juveniles. Es que mientras la Sub 23 de Javier Mascherano está en los Juegos Olímpicos, la Sub 20 de Diego Placente avanza a paso firme en el Torneo de L’Alcudia, donde eliminó al último campeón y va a jugar ante Uruguay la gran final, reeditando la edición 2022 del certamen. ¿Cuándo es el partido? ¿Por dónde se puede ver?

El bahiense, surgido en La Armonía y actualmente en Independiente de Avellaneda, viene de marcar un gol y dos asistencias para el triunfo de Argentina ante Valencia por las semifinales

El partido entre la Albiceleste y la Celeste se va a disputar este martes 30 de julio a partir de las 17.30 (hora de Argentina). El encuentro va a ser transmitido por la señal de DSports+ 1613. Además, va a estar disponible online, vía streaming, por DGO.

Argentina integró el Grupo B junto a Valencia, Mauritania, Levante y ADH Brasil. Los dirigidos por Placente obtuvieron tres triunfos (1-0 vs. ADH Brasil, 1-0 vs. Levante y 3-1 vs. Valencia) y un empate (1-1 vs. Mauritania), lo que los clasificó a la semifinal como líderes. Por ello, se enfrentaron al Elche, que fue el segundo del Grupo A. En dicho partido, la Albiceleste se impuso por 3 a 0 con goles de Tobias Palacio (Argentinos Juniors), Alex Woiski (Mallorca) y Lautaro Millan (Independiente).

Uruguay conformó el Grupo A junto a Elche, Arabia Saudita, Sevilla y Villarreal. Los charrúas obtuvieron tres triunfos (2-1 vs. Elche, 1-0 vs. Sevilla y 3-0 vs. Villarreal) y un empate (1-1 vs. Arabia Saudita), lo que los clasificó a la semifinal como líderes. Por ello, se enfrentaron al Valencia, que fue el segundo del Grupo B. En dicho partido, la Celeste se impuso por 1 a 0 con un gol de Esteban Crucci (Wanderers).

Los máximos ganadores del Torneo de L’Alcudia

Valencia 6 (1984, 1985, 2000, 2005, 2009, 2011)

Unión Soviética 4 (1986, 1988, 1989, 1991)

Argentina 3 (2012, 2018, 2022)

España 3 (2013, 2016, 2019)

Brasil 3 (1990, 2002, 2014)

Barcelona 2 (1992, 1997)

Real Madrid 2 (1994, 2007)

Chile 2 (1998, 2015)

Ucrania 2 (1993, 1995)

Marruecos 2 (1987, 1996)

Elche 2 (2021, 2023)

Fuente: Olé