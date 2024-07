El abuelo congelado: mantuvieron un cadáver tres décadas en hielo

En el pequeño pueblo de Nederland, Colorado, Bredo Morstøl, conocido cariñosamente como “Abuelo Bredo”, fue congelado en 1989 por su nieto Trygve Bauge, quien decidió preservar su cuerpo como parte de un experimento de criopreservación. Inicialmente, el cuerpo fue trasladado a una instalación en California y luego a un cobertizo en Colorado, donde Bauge lo mantuvo encapsulado en hielo seco durante más de tres décadas. Este procedimiento de criónica, aunque controversial y experimental, tenía el objetivo de preservar los restos con la esperanza de una futura reanimación.

El experimento de Bauge no estuvo exento de desafíos. Al ser una instalación casera, las temperaturas alcanzadas no fueron tan bajas como las del nitrógeno líquido, lo que complicó la preservación del cuerpo. A pesar de los intentos de mantener el hielo seco con un costo mensual elevado, el proceso de descomposición no se detuvo por completo. En 1994, tras la deportación de Bauge, las autoridades de Nederland intentaron remover el cuerpo, pero los residentes locales defendieron su permanencia, permitiendo que el experimento continuara por algún tiempo más.

En 2002, Nederland aprovechó la peculiar situación para fomentar el turismo, creando el festival Frozen Dead Guy Days. Este evento incluía carreras de ataúdes y visitas guiadas al cobertizo de Bredo, atrayendo a numerosos visitantes y convirtiéndose en un hito local. Sin embargo, en 2023, debido a los crecientes costos y la logística, el festival fue trasladado al Stanley Hotel en Estes Park, Colorado, donde el cuerpo de Bredo fue reubicado en una cámara de nitrógeno líquido por la organización de criónica Alcor.

El traslado fue realizado discretamente y, aunque el cuerpo parecía estar bien preservado externamente, los expertos creen que ha sufrido daños significativos. Bauge, desde Noruega, sigue atento al proceso y ya contempla la posibilidad de clonar a su abuelo como parte de un nuevo plan para lograr la inmortalidad.

