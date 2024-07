AMIA: el Gobierno presentó un proyecto para juzgar a los prófugos en ausencia

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron esta tarde el proyecto de Juicio en Ausencia que busca juzgar a los libaneses e iraníes prófugos por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). El 18 de julio se cumplen 30 años del ataque terrorista que dejó 85 muertos y 300 heridos.

La iniciativa incorpora al Código Procesal Penal la posibilidad de avanzar en los juicios por delitos graves, aun cuando los acusados no comparezcan ante el juez o el tribunal que lleven adelante el proceso. El procedimiento solo se aplicará a requerimiento del fiscal y para aquellos delitos aberrantes contemplados en el Estatuto de Roma y las convenciones para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, contra la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, sobre Desaparición Forzada de Personas y sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.

“Se garantizan todos los derechos a todas las partes. Finalmente, se colecta la prueba, se reconstruye la verdad con la bondad y transparencia de un juicio oral y público. Las víctimas y la sociedad y la defensa asisten, lo observan, controlaron y ejercieron sus derechos. Se respetan también el criterio de la Corte en cuanto a que deben extremarse los recaudos que garanticen el ejercicio pleno de la defensa en juicio. Se le provee al imputado un claro asesoramiento legal. No se vulnera el principio de inocencia. El imputado tiene defensa, derecho al recurso y no se destruye su estado de inocencia”, detalló Cúneo Libarona.

Al momento de hacer uso de la palabra, Bullrich hizo mención al memorándum con Irán: “Este es un proyecto contra la impunidad y el memorándum con Irán que ya no existe más porque fue declarado inconstitucional por la Corte. Era un pacto de impunidad, así que esto no es un cambio geopolítico sino una decisión de un gobierno que va a trabajar para que en la Argentina no haya más impunidad. Lo que estamos haciendo es dar un paso importantísimo en la igualdad”.

Con información de La Nación