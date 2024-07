Scaloni elogió a Lautaro: “Estoy contento con su aporte”

La Albiceleste, que ganó sus tres partidos de la Copa América en Estados Unidos, frente a Canadá, Chile y Perú, se adjudicó sin problemas el Grupo A y apunta a poder retener el título logrado en 2021 en Brasil.

En teoría, Scaloni tendría ocho nombres definidos para medirse a Ecuador, con una duda en el mediocampo, a resolver entre Leandro Paredes y Enzo Fernández, otra en el ataque, entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez, más el caso puntual de Messi, quien de no poder jugar será reemplazado desde el inicio por Ángel Di María.

“Veremos en el entrenamiento de hoy para definir el estado de Lio y ver bien el equipo. En base a la respuesta que tengamos, decidiremos con el cuerpo técnico. Ayer tuvimos buenas sensaciones con Messi. Todavía no hablé, porque me parece justo esperar hasta último momento. Que se tome su tiempo, hablaré con él antes de la práctica y veré cómo se siente, para después tomar la decisión”, aclaró Scaloni ante los medios.

“¿Lautaro Martínez y Julián Álvarez juntos? Puede ser, es una opción. Han funcionado bien y veremos hoy tras la práctica con el equipo. Lautaro está muy bien, como Julián. Espero que continúen en racha. Lautaro recuperó continuidad y está decidiendo partidos; estoy contento con su aporte”, agregó.

“Estuve afuera del partido contra Perú y cuando uno es entrenador, quiere estar lo más cercano posible de los jugadores. Esperemos que no vuelva a suceder, para poder acompañarlos. Todo el cuerpo técnico lo hizo maravillosamente bien, pero uno quiere estar adentro. Pasó con otros técnicos; ojalá no se repita esta situación”, contó el DT de la Albiceleste.

“Veremos las posibilidades ante Ecuador; siempre que está Lio es mejor. Nuestra idea siempre fue hacerle daño al rival y sin dudas que es mejor con él, pero se verán opciones si no puede estar. No creo en las estadísticas y las rachas están para cortarse, pero en este caso ante Ecuador ojalá no pase”, admitió.

“Ecuador es un buen equipo, bien trabajado. Lo conocemos muy bien, crecieron mucho en el último tiempo, va a ser un partido muy complicado. Ya dije antes de la Copa América que es un rival duro y está para pelear por el título. Es una Copa de altísimo nivel, con selecciones difíciles, que pueden llegar a la final, para competir bien, contra los mejores seleccionados del mundo, como por ejemplo se vio ayer entre Colombia y Brasil. Son dos que están fuertes, igual que Uruguay. Espero que la gente disfrute, igual que nosotros”, contó Scaloni.

“Alexis y otros jugadores juegan en diferentes zonas de la cancha. Él puede hacerlo en dos posiciones distintas. Siente el gol, a veces juega más adelantado, o más atrasado, y es inteligente, es importante para el equipo”, fue como se expresó el DT, elogiando al futbolista que tenía al lado.

“Sobre el gran momento de la Selección, esperemos que mañana no se corte. Las estadísticas nos ayudan, es más lo que se gana de lo que se pierde, y buscamos la mejor manera de afrontar cada partido. Contra Ecuador jugaremos sin pensar en los números, a jugar como si durara 180 minutos y no solamente 90”, dijo.

“En el duelo previo, Argentina fue muy superior, pero no tiene nada que ver. Fue un amistoso, ahora hay otros jugadores y cada partido tiene su historia. Lo vimos más de una vez, analizamos cosas, pero no hay cruces iguales. Creo que nuestra visión es salir a buscar siempre la victoria, pero no hay rivales sencillos, ni mucho menos. Nunca en el fútbol dos partidos son iguales”, aseguró Scaloni.

Y fue consultado sobre la opinión de otros equipos, prensa extranjera y de redes sobre que Argentina es beneficiada por los árbitros. “Tiende la gente a decir que es favorecido uno porque va ganando, yo no pienso eso. Son seres humanos y puede pasar, sobre todo con el VAR, cuando todavía no hay una tecnología tan precisa y fina acá como pasa en la Eurocopa, porque sigue estando el error humano. Descarto por completo que haya ayuda para el equipo”, afirmó.

“El partido se prepara de la misma manera que los otros tres partidos. Con esta camiseta, se toman todos los encuentros igual, con la misma importancia, buscando salir a ganar, sin descuidar nada. A nivel mediático se le da más importancia, porque son los cuartos de final, pero se preparan igual que el resto”, explicó en la conferencia de prensa.

“¿Qué opino de la Eurocopa? Quiero que a España le vaya bien en la Eurocopa, y más con De la Fuente, que fue allá mi profesor en el curso de entrenador. Están haciendo las cosas muy bien, tengo parte de mi familia española y lo aprecio mucho a él, así que voy por España, sin dudas”, remató.

Fuente: ESPN