El incidente Roswell, el evento con el que irrumpió el fenómeno OVNI

Los OVNIs (Objetos Voladores No Identificados) son fenómenos aéreos avistados cuyas características o conductas no se corresponden con ninguna aeronave conocida o fenómeno natural. Aunque el término comúnmente se asocia con naves extraterrestres, la definición pura indica simplemente que el objeto no puede ser identificado al momento de su observación.

El primer avistamiento documentado que se popularizó ocurrió el 24 de junio de 1947, cuando el piloto privado Kenneth Arnold reportó haber visto nueve objetos voladores extraños cerca del Monte Rainier, en el estado de Washington, Estados Unidos. Este episodio generó gran atención mediática y marcó el inicio del interés masivo por el fenómeno. El 2 de julio de ese mismo año ocurre el llamado incidente Roswell, también en Estados Unidos y por eso se toma como el día del OVNI.

“Arnold habló por primera vez de discos voladores, aunque no tenían específicamente una forma así. Él lo describió como platos que saltaban sobre el agua en pleno día a una velocidad de 2.000 km por hora. Este episodio no fue aislado, inmediatamente en Argentina y otros lados empezó a haber noticias de casos. El fenómeno irrumpió en esa época de una manera muy decidida”, dijo el ufólogo Carlos Fergunson, en el programa Todo es Posible.

El experto señaló que el evento Roswell se trató de restos que se dispersaron y que ha sido un caso contaminado desde la versión oficial que dijo que se trataba de globos japoneses de la Segunda Guerra Mundial.

“Esos globos habrían quedado orbitando en el aire dos años, es un disparate total. Después se habló de proyectos secretos norteamericanos que estaban encubiertos y se estaban experimentando en el lugar”, dijo.

Fergunson agregó que en ese tiempo se pensó que estaban experimentando con una nueva arma y tal como ocurrió con la bomba atómica, no se ofrecieron detalles a la población.

También circuló la versión de un militar que aseguraba que se recogieron restos y que “en su lugar, para acallar las curiosidades se colocaron los restos de un globo sonda y eso fue lo que se mostró ante el público”.

El experto considera que el 24 de junio es el verdadero día del ovni, por el avistaje del piloto privado Kenneth Arnold.