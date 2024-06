Caso Loan: investigan si un familiar abusó del nene

La causa por la búsqueda de Loan Peña, el niño de cinco años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio hace casi dos semanas, suma páginas de expedientes y muchos interrogantes, en una investigación que parece estancada y sin novedades. En las últimas horas, se dieron a conocer los datos de las pericias que se llevaron a cabo en los primeros días y la Justicia analiza la posibilidad de que el nene haya víctima de abuso sexual seguido de homicidio aquel 13 de junio pasado.

En la jornada de este miércoles, los expedientes fueron trasladados al Juzgado Federal de Primera Instancia de Goya, a cargo de Cristina Pozzer Penzo, donde la causa se tramita por el delito de “captación de personas con fines de explotación agravada por ser la víctima un menor de 18 años”. Cabe señalar que, hasta el momento, hay seis personas detenidas: Antonio Benítez (tío), Mónica del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez, como partícipes primarios; María Victoria Caillava y Carlos Pérez, como coautores materiales y el comisario Walter Maciel, por encubrimiento.

En este contexto, de más interrogantes que respuestas, una de las hipótesis investigadas es si Loan fue víctima de abuso sexual el día de la desaparición, hace dos jueves atrás. Así se observa en el detalle de pruebas que recibió la jueza federal, por parte del Ministerio Público Fiscal de Corrientes. En el punto 42 del desglose de evidencias que fueron trasladadas al Juzgado relata que se entrega el “acta de toma de muestra del pene de Benítez”. Es el único imputado al que le tomaron ese tipo de muestra.

Según fuentes judiciales, las medidas fueron tomadas después de los primeros aportes que hizo el comisario Walter Maciel al fiscal. El mismo funcionario aparece en las evidencias puntos más abajo, una vez que fue detenido por “encubrimiento agravado”. Se entiende que la hipótesis que manejó el fiscal Juan Carlos Castillo fue que Loan había sido víctima de un abuso sexual seguido de homicidio y que el acusado principal fue el tío. En esa hipótesis, Daniel Ramírez y Mónica Millapi habrían oficiado como cómplices entreteniendo a los chicos.

Dentro del expediente figura también lo que constituye, para los fiscales, la prueba clave de que Loan fue raptado y trasladado en los vehículos. Así lo describe a partir del punto 21 del traslado de evidencias. Se trata de la prueba de la pericia odorológica, realizada el 21 de junio y arrojó resultado positivo en la camioneta pick up Ford Ranger y del auto Ford Ka del matrimonio.

El abogado Fernando Burlando se hizo cargo del caso, planteó que “hay que desgranar todas las hipótesis” y “no dejar las cosas a medias” -algo que a su entender, ocurrió en repetidas ocasiones-. “La línea de trata siempre existió, más allá de que hoy la justicia federal quiera evitar tomar este tema; quiero que la justicia federal intervenga por una cuestión de potencia y logística. No sé por qué la fiscalía trata de sacarse este tema de encima cuando es algo que todos sabemos que existe, que está presente en nuestro país, también en la provincia que tiene pasos fronterizos muy cercanos…”, señaló. Y criticó: “Que me digan que desconocen o que esto no pasa en lugares de Argentina, realmente, es una convocatoria al ridículo”.

