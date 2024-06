Lionel Scaloni habló este jueves después del auspicioso debut en la Copa América 2024 de la Selección Argentina con un triunfo por 2-0 sobre Canadá. Y, más allá de celebrar la victoria, el entrenador se mostró muy crítico con el estado del campo de juego y reconoció el nivel del rival para explicar el porqué de algunas dificultades del equipo a lo largo del trámite, más allá del éxito en el resultado.

“El inicio pareció el partido con Arabia Saudita (en Qatar 2022), con la diferencia de que aquella vez jugamos en una cancha más decente. Con todo respeto: menos mal que ganamos. Si no, hubiera sido una excusa barata. Hace siete meses que sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped hace dos días. Para el espectáculo no está bueno. No es una excusa, el estadio es hermoso y con césped sintético debe ser espectacular, pero con el de hoy no está apta para este tipo de jugadores”, lanzó primero el DT.

"EL CÉSPED DE HOY NO ESTÁ APTO PARA ESTE TIPO DE JUGADORES"



Lionel Scaloni y su queja por el estado del campo de juego. "Hace siete meses que sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped hace dos días", aseguró el DT. pic.twitter.com/phUQ3j4MXV — TyC Sports (@TyCSports) June 21, 2024

Después, se centró en el segundo tiempo, donde finalmente el equipo logró la ventaja y supo neutralizar al adversario para luego definirlo: “Salimos del descanso, metimos a Lautaro (Martínez) entre los centrales y ahí fueron 15 o 20 minutos bastante buenos. Después el partido entró otra vez en una dinámica complicada y tuvimos que atrincherarnos y cerrarlo, que es de lo que se trata. A veces el rival no te deja, en este caso el rival y la cancha, tuvimos que jugar de otra manera y se ganó”, destacó, para más tarde agregar: “Lo importante es que al final sea como sea el partido el equipo siempre está, responde de una manera u otra. Los chicos dan siempre lo que se les pide, crean situaciones de gol, defienden como leones y eso te deja tranquilo. Para lo negativo, me gustaría analizar bien las situaciones que tuvieron ellos para intentar corregirlas y después tomar decisiones, pero la verdad que hicimos no un muy buen partido peros sí uno acorde al campo de juego y el rival”.

Lionel Scaloni, luego del debut con triunfo de la Selección Argentina ante Canadá, por la Copa América: "Sea como sea el partido, el equipo siempre está. Los chicos dan siempre lo que se les pide, crean situaciones de gol, DEFIENDEN COMO LEONES, Y ESO TE DEJA TRANQUILO". pic.twitter.com/7rHKr8SHVf — TyC Sports (@TyCSports) June 21, 2024

“Siempre ganar refuerza un montón de cosas y cuando me senté ayer acá siempre dije que Canadá era un rival complicado y una buena prueba, lo mejor que podemos pensar es que la prueba fue espectacular, se ganó y ahora empieza otra Copa América. Siempre es mejor ganar”, se ilusionó el campeón del mundo, para ampliar más tarde: “El partido lo llevamos a nuestro territorio, nuestra manera de jugar por 20 o 25 minutos y después se hizo un partido extraño, tuvimos para alargar el marcador. Si hay que defender, defendemos, y eso hemos hecho”. También, se refirió a algunos planes frustrados sobre la marcha: “La idea era hacer otra cosa por el sector izquierdo pero como ellos estaban bien parados no nos dejaban filtrar esa pelota y no encontrábamos ni a Alexis (Mac Allister) ni a Marcos (Acuña), que la idea era encontrarlo arriba. Jugamos en función de cómo le podemos hacer daño al rival, siempre hacemos eso, y en el siguiente partido será lo mismo”.

El fastidio ante las consultas por Julián Álvarez y Lautaro Martínez

En dos momentos de la conferencia, las preguntas pasaron por los autores de los goles -el ex Racing reemplazó al ex River- y el DT no ocultó su cansancio por la consulta sobre la posibilidad de juntarlos. “Buscamos el equilibrio, somos un equipo que lo necesita, ¿a quién no le gustaría que jueguen los dos, Leo (Messi), Ángel (Di María)? Y defiendo yo… Es la realidad y ellos lo entienden, son los primeros, duele porque son dos delanteros de primer nivel, uno le da vueltas y vueltas pero si encontrás la solución sería bueno que me la digas”.

Por último, lanzó: “Será toda la Copa así muchachos, ojalá sea hasta la final, si no pasa nada raro será la pregunta de ustedes en todas las ruedas de prensa”.

🇦🇷🗣️"¿A QUIÉN NO LE GUSTARÍA QUE JUEGUEN LAUTARO Y JULIÁN?"



El entrenador de la Selección Argentina, se refirió a la posibilidad de que el Toro y la Araña compartan cancha desde el arranque: "SI LE ENCONTRÁS LA VUELTA, AVISAME", expresó Lionel Scaloni en conferencia tras el… pic.twitter.com/NDaVYZyfDU — TyC Sports (@TyCSports) June 21, 2024

Fuente: TyC