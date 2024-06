Susbielles reveló los detalles de su encuentro con el papa Francisco

Recién llegado a la ciudad de su viaje al Vaticano, el intendente Federico Susbielles reveló, en vivo en La Brújula TV, detalles de su reunión privada con el papa Francisco que tuvo lugar el pasado sábado.

“En el memento estaba como muy enfocado en la reunión, en poder conversar con su Santidad y conforme van pasando las horas y los días y uno va tomando dimensión de lo que es compartir con uno de los líderes más importantes del mundo y quien yo creo es el argentino de mayor relevancia en la historia”, señaló.

Detalló que el encuentro a solas duró 40 minutos y otros cinco adicionales para intercambiar regalos y las fotos.

Susbielles contó que “hay varias antesalas. Te vas acercando y la adrenalina va incrementando. En la última antesala está el secretario personal del Papa te explica cómo va a ser la reunión. Él está en un salón muy grande. Le doy la mano, nos sentamos en la mesa. Hay un momento que hace un gesto con la mano y se van todos de la sala”.

“Lo primero que me que me preguntó es cómo está Bahía”, agregó el intendente. “Ahí empezamos a a conversar un poco. Le hablé del Bicentenario (de la ciudad) de esa visión que tenemos y que vamos a hacer un gabinete bicentenario con representantes de todas las fuerzas políticas”, agregó.

Sobre los temas que tocaron, Susbielles señaló que no hablaron de política argentina (horas antes el papa había recibido al gobernador Axel Kicillof e intercambió un saludo con el presidente Javier Milei en la cumbre del G7). “Hablamos de temas globales, me me preguntaba cómo veía algunas situaciones, algunos temas también nacionales”.

“También compartimos que a nivel global y también en la Argentina es momento de generar nuevos acuerdos, nuevos consensos, de volver a a honrar representatividad que la gente deposita y me parece que hay que hacerlo sobre valores firmes, que es un poco los que los que el papa viene planteando claramente”, dijo.

Susbielles reveló que le regaló dos libros al papa Francisco: “Uno de Roberto J. Payró, que hablan un poco de una de una colección bicentenaria de la ciudad y uno de un pescador artesanal whitense. También una foto de la tapa de La Nueva Provincia cuando vino Juan Pablo II a la ciudad y una foto de un bahiense de un persona muy humilde que tiene una gorra de Juan Pablo II”.

En cuanto a lo que el papa Francisco regaló, el intendente dijo que le obsequió un libro con parte de su enseñanza, sus encíclicas encuadernadas, algunos rosarios y una medalla vaticana. “La verdad que más allá de eso lo que uno se lleva para toda la vida es ese ejemplo, esa guía tan importante de una persona tan tan profunda y que tiene sentimientos tan arraigados, tan nobles”.