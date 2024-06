Don Omar anunció que tiene cáncer

El popular cantante de música urbana puertorriqueño Don Omar reveló que padece cáncer y contó que está recibiendo tratamiento médico en Estados Unidos. En Instagram, el artista apodado “El Rey del Reggaetón”, de 46 años y cuyo verdadero nombre es William Omar Landrón Rivera, compartió en las últimas horas una fotografía de su muñeca portando un brazalete de la red hospitalaria Orlando Health, del estado de Florida, en los Estados Unidos.

La imagen es acompañada por el texto muy sentido: “Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto”.

Don Omar, interprete de hits como ‘Dale Don dale’ y Danza kuduro’, no dio mayores detalles sobre el tipo de cáncer que padece. Enseguida, el popular artista comenzó a recibir miles de mensajes de apoyo por parte de sus fans y seguidores, además de colegas, en los que abundaron palabras de aliento.

Estrellas como Olga Tañón y Jerry Rivera le enviaron mensajes de aliento. “Mi niño lindo, tú eres un guerrero de miles de batallas y le ganarás a esta también, por su puesto”, comentó la artista, que también es puertorriqueña.

Don Omar es considerado uno de los exponentes más importantes de la música urbana, en su carrera ha recibido 13 nominaciones a los premios Latin Grammy y ha ganado las categorías a mejor canción urbana por “Hasta que salga el Sol” y mejor álbum de música urbana por “MTO2 New generation”.

En abril pasado, anunció la extensión de su gira “Back to Reggaetón” con fechas durante agosto y septiembre por diversas ciudades de Estados Unidos y, por el momento, esas presentaciones no habían sido suspendidas, indicó el sitio de CNN.

En diciembre pasado, Don Omar se reconcilió con Daddy Yankee tras varios años de enemistad. “Hoy cerramos el libro que guardaba los mejores capítulos de nuestra controversial rivalidad. Gracias por tus palabras y por escuchar las mías que venían del corazón también”, expresó Don Omar.

En el sitio oficial de Don Omar continúan confirmadas sus presentaciones a partir del 7 de agosto, cuando se tiene previsto que se presente en Oakland, California. También tiene agendados shows en ciudades como Sacramento, Seattle, Portland, Hidalgo, Austin, El Paso, Los Ángeles, Ontario, Denver, Tampa, Washington DC y Boston, para finalizar con un concierto en Elmont, Nueva York, el 15 de septiembre.

De Puerto Rico al mundo

Don Omar ha sido un pilar fundamental a la hora de impulsar la popularidad global del género urbano junto con otras figuras como Daddy Yankee y Tego Calderón. Su álbum debut, The Last Don, publicado en 2003, y el posterior éxito de Meet The Orphans, en 2010, son considerados pilares fundamentales en la historia y el desarrollo del reggaetón y la música latina.

En declaraciones compartidas por la revista Rolling Stone, el cantante boricua explicaba así este particular fenómeno: “Yo le di al ritmo ese toque de: ‘Somos unos hijos de puta, pero te respetamos’. Nadie quería oír un ‘Aunque te fuiste’, un ‘Dile’, un ‘Pobre diabla’… Pero me escucharon y el género se abrió. Ahora hay exponentes que solo quieren vender gasolina. Pero Don Omar no quiere venderte nada. Don Omar es de verdad”.

Hace un mes, el cantante fue honrado por el Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). El reconocimiento destacó su papel como pionero dentro del género de la música urbana.

Fuente: LB24 / Diario Popular.