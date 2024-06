Una niña de 11 años convirtió 93 puntos en un partido de básquet formativo

El nombre de Paulina Ojeda trascendió este fin de semana las barreras de la provincia de Misiones y de todo el básquet formativo de nuestro país. Y no es para menos. No todos los días se convierten 93 puntos en un partido. De hecho, con su increíble marca, la jugadora de 11 años registró un nuevo récord argentino en la categoría U-13.

Con su partido soñado, Ojeda le dio la victoria a El Coatí por 108-107 ante Oberá Tenis Club, en el torneo PreFederal. Y, todo esto, en sólo 20 minutos en cancha.

Para dimensionar el partido de Paulina, quien además es hija del ex jugador Silvio Ojeda, el actual asistente técnico del equipo, basta con analizar el cuarto a cuarto. Pero antes, hay que hacer una aclaración: en las categorías formativas, las y los jugadores sólo pueden jugar dos cuartos, para garantizar, de esta manera, que todas y todos tengan la posibilidad de sumar minutos.

En este marco, Ojeda ingresó a la cancha para el segundo cuarto, cuando el partido ya estaba 39-5 para OTC. Y, en esos 10 minutos en cancha, sumó 38 de los 41 puntos que metió el equipo para achicar la brecha a 59-46 a favor de la visita.

Con Ojeda nuevamente en el banco, Oberá volvió a escaparse y cerró el tercer cuarto 80-51. Pero claro, con el ingreso de Paulina, todo cambió: metió 55 de los 57 puntos de El Coatí en el último parcial para finalmente darle la victoria a su equipo por uno. Y claro, su planilla es soñada: 38-38 en dobles y 5-5 en triples. Además, sumó dos puntos desde la línea de libres.

“Todavía no lo puedo creer, no me acuerdo mucho del partido. En realidad, me enteré de todo después, por los de la mesa de control y algunos compañeros que vieron el sistema de la CAB. Igualmente, tampoco lo puedo creer ahora. Me felicitaron, me mandaron buenas vibras. La verdad es que me sorprendió verme en los medios, no lo puedo creer, nunca me había pasado”, contó Paulina.

“Es su primer año en Mini, porque en abril cumplió 11, pero está acostumbrada a jugar con chicas más grandes. Ese día, por la mañana, antes había jugado contra CAPRI con el U-12. No es porque sea el padre, pero ella tiene un nivel distinto, entrena, es una apasionada”, aseguró su papá, Silvio, quien además es técnico de la Primera de El Coatí.

