Real Madrid ganó por decimoquinta vez la UEFA Champions League

Real Madrid venció 2 a 0 al Borussia Dortmund en el mítico estadio de Wembley por la gran final de la UEFA Champions League. Los comandados por Carlo Ancelotti ganaron nuevamente la “Orejona” y dejaron sin chances al conjunto alemán que la buscaba por segunda vez en la historia. Sin dudas, fue uno de los cruces más importantes del año 2024 en el Viejo Continente que definió al equipo que disputará el Mundial de Clubes. Dani Carvajal y Vinicius Jr. fueron los autores de los tantos de la jornada.

Luego de dejar en el camino al Bayern Munich en un final para el infarto dentro en semifinales, los españoles sabían que no era una parada nada fácil. Por otro lado, los germanos eliminaron al Paris Saint Germain de Kylian Mbappé y se perfilaban también para hacer un gran papel en este compromiso decisivo. Si bien los germanos crearon gran cantidad de situaciones de gol en la primera mitad y tuvieron chances en el complemento, no concretaron y el “Merengue” sacó provecho muy cerca del cierre del cotejo.

¡¡¡GOL DEL REAL MADRID!!! Carvajal ganó de arriba y convirtió el 1-0 ante Borussia Dortmund en la final de la #CHAMPIONSxESPN en Wembley.



Carvajal abrió la cuenta a poco más de 15 minutos del final del partido. El defensor conectó un centro preciso de Tony Kross y marcó el primer tanto de la noche. Poco después apareció “Vini”, quien no dudó para definir ante la salida del arquero del Dortmund que no lo pudo frenar. Con dichos gritos, el elenco de Carlo Ancelotti gritó campeón de la “Orejona”, trofeo que consiguió por decimoquinta vez en su larga historia. Por supuesto, el próximo paso no sólo será la Supercopa Europea, sino también el Mundial de Clubes 2024.

Quien no pudo alzarse con este título fue el conjunto alemán que lo ganó en sólo una oportunidad. Fue la segunda vez en 15 años que el Borussia fue protagonista de una final y tampoco pudo ganarla. La anterior fue en 2013, donde cayeron a manos del Bayern Munich justamente en el estadio de Wembley. La única ver que ganaron la mencionada competencia fue en 1997.

Fuente: LB24 / El Destape.