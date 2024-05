Ley Bases: el oficialismo busca firmar dictamen pero hay dudas en la oposición

El flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó mostrarse optimista y dijo que el oficialismo intentará firmar dictamen de comisiones este miércoles. Sin embargo, en la oposición dialoguista persisten las dudas sobre la redacción final de los proyectos de Ley Bases y de reforma fiscal ya que todavía no tenían a la vista la versión final de los textos de las iniciativas que se discutirían en el recinto del Senado.

Francos estrenó su nuevo cargo con una visita a la Cámara Alta de la que se fue con la manos vacías. Tras sostener más de dos horas de reuniones con la vicepresidenta Victoria Villarruel y los jefes de los principales bloques dialoguistas, el funcionario dijo que en el plenario de comisiones previsto para este miércoles es intención del oficialismo hacer circular los dictámenes de los proyectos de Ley Bases y de reforma fiscal, pero no pudo garantizar que esos despachos reúnan las firmas necesarias para poder llegar al recinto de la Cámara alta.

“Mañana se va a empezar a circular un dictamen sobre el que hay consensos aparentemente suficientes. Si no hay dictamen, seguiremos esperando a que haya dictamen”, afirmó Francos a la salida del palacio legislativo en un encuentro que mantuvo con la prensa sobre la vereda de la calle Hipólito Yrigoyen.

Sin embargo, tras el encuentro de Francos el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy, seguían trajinando los despachos buscando conformar a los que todavía seguían sin ver satisfechos sus reclamos.

“Si no me envían la versión definitiva de los proyectos a tiempo para poder leerlos, no firmo”, dijo un senador de la oposición moderada, molesto con las idas y vueltas del Gobierno. El oficialismo convocó al plenario de la Comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales para este miércoles a las 15.

La única confirmación que brindó el jefe de Gabinete al abandonar el Senado, fue la negativa del Poder Ejecutivo a excluir a Aerolíneas Argentinas y al Correo de la lista de empresas que el Gobierno de Javier Milei quiere privatizar. “Así está previsto en el dictamen (la autorización para enajenar esas empresas); habría que ver si los senadores en las aproximaciones finales lo acuerdan o no”, fue la definición de Francos para asegurar que la Casa Rosada no está dispuesta a ceder en ese punto.

Fuente: La Nación