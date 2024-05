Milei echa mano a la casta bahiense

Nombramiento

Tomás Marisco se convirtió en el primer exfuncionario de Héctor Gay en “mojar” en el gobierno libertario. El más inquieto de la gestión que finalizó en diciembre de 2023, se metió bajo el ala del ministro Luis Petri y así ocupará una silla en el directorio de COVIARA, una empresa estatal dedicada a los emprendimientos inmobiliarios de las fuerzas armadas.

De esta manera, el trío de Gay-Nardelli-Moirano demuestra que no está muerto. El golpe que le propinó Susbielles el año pasado fue de nocaut, pero -luego de “ver los pajaritos”- el tridente comenzó a reaccionar.

Y pese a que un gran parte del bloque de Juntos en el Concejo Deliberante ya no responde a aquella mesa chica que ostentó el poder ocho años, tal como lo anunció Adrián Jouglard, lo cierto es que empiezan mover el músculo de la “rosca”.

Patricia Bullrich comenzó a tirarle sogas y habló con Petri para hacerle un hueco a los de Bahía. Y, según pudo saber esta sección, la designación del “enano” sería la primera de una serie de pedidos puestos a consideración de la Ministra de Seguridad. Incluso, alguno de ellos, tendría relación a un cargo en el exterior.

Las movidas amarillas dejaron de garpe a los libertarios bahienses. Es que, mientras los dos bandos enemigos de las Fuerzas del Cielo pugnaban por nombramientos, se abrió la ventana y cayó un paracaidista. No tardaron en llover los mensajes de disgusto por el nombre elegido, en el que recordaban declaraciones periodísticas del flamante funcionario en el que, antes del balotaje, anunció que no votaría a Milei.

Ya los libertarios -salvo Liberman- venían mascullando bronca con la designación de Dámaso Larraburu como administrador del Parque Nacional Nahuel Huapi. Es que los dos funcionarios nacionales elegidos por Milei no son, precisamente, anti casta.

Larraburu, además, irritó al peronismo local por las fotos con el gobernador de Río Negro, Alberto Wereltineck, en el Cerro Catedral. Es que justo se da en medio de la feroz pelea por el emplazamiento del proyecto de gas licuado de Petronas-YPF. Allegados al Flaco señalaron irónicamente: ¿Y él esta trabajando en Bariloche, ¿cómo no va a salir en la foto con el gobernador?

Larraburu también se fotografió con Daniel Scioli, con quien se había distanciado, luego de que lo eyectara del directorio del Banco Provincia allá por el año 2009 cuando Cristian Breitenstein no aceptó ser candidato testimonial, una exigencia en aquel entonces del presidente Néstor Kirchner. “El Alemán” dijo que no se sometería a eses “manoseo” de postularse a un puesto que no ocuparía, pero dos años más tarde haría “la personal” y tras obtener la reelección como intendente se iría como ministro provincial.



DUBa

A pesar el mal clima del sábado, y de que por ello no pudo llegar a la ciudad el avión que traía a Ariel Ortega, se vivió una verdadera fiesta en la inauguración de las canchas sintéticas de DUBa en el Parque Independencia.

Había mucha expectativa, no solo por ver al “Burrito”, cosa que no pudo ser, sino también por saber, de los que no eran ex futbolistas, quiénes se destacarías más (y menos) en el picadito de inauguración, que contó también con la presencia del intendente Federico Susbielles.

En el top de los mejores, según los propios espectadores, se posicionaron Gustavo Lari, quien convirtió el primer gol para el equipo naranja (se quedó con las ganas de que Ortega le firme la casaca millonaria que tenía debajo de su camiseta), Sergio Donati (“pura magia, a pesar de que podría mejorar un poco la condición física”, comentaron), Marcelo Feliú y Agustín Sagasti. Entre los que menos se destacaron, los presentes apuntaron a Hernán Vigier, director de la Agencia de Desarrollo Productivo de la comuna, quien antes del arranque del encuentro ya se había atajado diciendo que hacía veinte años que no tocaba una pelota. Se notó.

Un dato a comentar fue el de Santiago Mandolesi Burgos. El presidente del Consorcio del Puerto fue al arco. Para algunos pareció como una solución, ya que es un puesto que casi nadie quiere ocupar, pero otros aseguran que lo hizo para que pase un poco desapercibida su falta de ritmo futbolero.

Un párrafo aparte se merecen la periodista Ornela Di Giglio, la Secretaria de Políticas Sociales, Romina Pires y la conductora Paola Marco. Las tres estuvieron muy bien (Ornela es buena jugadora), y se prestaron con alegría a disfrutar de un deporte que cada vez rompe más las barreras de género. También participó la futbolista bahiense de Ferro, Macarena Dulphin.

Más allá de las bromas y de las cuestiones de color, lo importante es que DUBa sigue creciendo en pos de mejorarle la vida a los discapacitados bahienses y de sus familias. Brindamos por ello.



Resonador

La noticia de que en el Penna no funcionaba la caldera para la calefacción y el agua caliente (una situación más que compleja, que pudo ser solucionada a inicios de la semana pasada) tapó otra que es de extrema relevancia para la ciudad y la región. Mientras se reparaban esos caños, especialistas estaban desembalando un resonador de última generación, cuyo costo es de un millón y medio de dólares, y que mejorará los servicios del centro de salud provincial enormemente.

Este aparato viene a reemplazar a uno que hace siete años no está en funcionamiento. Además, pasará a ser el único en un hospital púbico, por lo que muy probablemente, las instituciones de gestión estatal, mediante un convenio en el que ya se está trabajando, dejarán de necesitar el uso de las instalaciones de entidades privadas, mejorando tiempos y economía. De hecho, no se descarta que en un futuro el Penna pueda dar servicio a privados.

Por estos días, especialistas se dedican a trabajar contrarreloj para instalarlo y dejarlo funcionando en los próximos meses. Cabe destacar que, para ello, se debieron reacondicionar diversas salas del hospital.



Empleo

Hace pocos días, emprendedores y referentes del sector privado y el mundo de la producción se congregaron en la Cámara de Diputados de la Nación, y con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martin Menem, presentaron la campaña “1 millón por 1 millón”, que consiste en la creación de un millón de nuevos empleos, si se aprueban las reformas planteadas por el Gobierno Nacional en la denominada Ley de Bases.

Esta campaña está liderada por la Asociación de Emprendedores de Argentina, y con el apoyo de más de 20 organizaciones del mundo de la producción y el trabajo, busca convocar a emprendedores, pymes, productores, monotributistas y empresas de todo el país con el fin de impulsar la creación de más empleo formal. La idea es que estos sectores se comprometan a contratar al menos un empleado en los próximos 4 años, para lograr ese millón de nuevos puestos de trabajo, bajo la premisa de contar con reglas claras y estables basadas en acuerdos sociales y políticos sólidos.

“Claramente también se necesita la creación de más empresas, como camino para impulsar a la economía y resolver los desafíos sociales que tiene la Argentina”, explicaron algunos de sus referentes bahienses. Durante el evento las organizaciones enumeraron una serie de políticas y acciones que deben sucederse a mediano y largo plazo, con el apoyo y compromiso del sector político, para alcanzar este primer millón de nuevos puestos de trabajo: una moneda estable; una reforma laboral moderna; menos trámites e impuestos; desregulación económica y defensa de la competencia; y un régimen de grandes inversiones para mejorar la infraestructura nacional.



Estafas

La semana pasada se realizó la primera charla para prevenir estafas virtuales a adultos mayores, organizada por el Municipio y llevada a cabo por el fiscal Rodolfo De Lucía, titular del a UFIJ N° 20, especializada en este tipo de delitos, los que más crecieron desde la pandemia. La reunión se llevó adelantes en el Centro de Jubilados Alegría de Vivir, de Eduardo González 50, y allí estuvo presente el intendente Federico Susbielles.

Estas actividades se repetirán dos veces por mes, en distintos centros, y participan de ellas los referentes del Consejo de Adultos Mayores, de la Agencia de Seguridad, y de la Agencia de Participación Ciudadana. Lo bueno es que las charlas son netamente prácticas, y se les ayuda a los participantes a entender la problemática, a trabajar en la prevención, pero también se les explica en el momento cómo funcionan las herramientas de seguridad de sus teléfonos. La idea es que nadie se vaya sin haber aclarado todas sus dudas.

La próxima se realizará este jueves a las 16.30 en el Centro de Jubilados de Vista Alegre, en calle Martín Gil 2195



Hidropónicos

En medio de la recesión que afecta en mayor o menor medida a todas las actividades productivas y económicas, lo peor que se puede hacer es bajar los brazos. Por ello, quienes trabajan para crecer y mejorar siempre deben ser noticia.

Esta semana, en Córdoba, será el primer Congreso de la Asociación de Productores Hidropónicos de Argentina. Una de sus fundadoras, y vicepresidenta, es Julieta Centeno, quien es una referente ineludible en la ciudad y la región con su empresa, la cual desde hace seis años produce diez variedades diferentes de lechuga, rúcala, achicoria, berro, albahaca, y una gran diversidad de hierbas aromáticas.

“Los convertimos en vegetales listos para consumir. Ese es nuestro elemento distintivo”, explicó Centeno.