Francos ya habla de una nueva fecha para el Pacto de Mayo

El ministro del Interior, Guillermo Francos, subrayó que la fecha en que se concretará el Pacto de Mayo -originalmente previsto para el 25 de este mes-, podría ser el 20 de junio en Rosario, Santa Fe.

“En retrospectiva, si digo lo que imaginaba en abril, esperaba estar un poco más avanzado. Tal vez, incluso, con la Ley aprobada. Entonces, ir a la convocatoria para el Pacto, con una estructura legal que permita al país generar una corriente de inversiones por parte de empresas internacionales en la Argentina, y que esto nos coloque en un escalón distinto”, expresó Francos.

Después, se sinceró: “Pero eso no se dio exactamente así. Venimos un poco demorados con la Ley. No con la aprobación, yo diría con la Ley. Tal vez lo que no hicimos y debimos hacer, es tratar en conjunto en ambas cámaras, simultáneamente, y ahí, a lo mejor, nos quedó poco tiempo para discutir en el Senado. También hablé mucho con los gobernadores y con los senadores, pero no sobre el texto de la Ley, sino solamente sobre las ideas generales”.

“Tenemos diferencias tanto en Diputados como en el Senado en cuanto a algunos aspectos de la Ley, fundamentalmente de una oposición política, del bloque Unión por la Patria, del kirchnerismo. En parte por una concepción ideológica y, en parte, también por una cuestión política. Porque aprobar la ley significa un éxito político para el gobierno del presidente Milei, y si hay algo que el kirchnerismo no quiere es regalarle un éxito político al presidente Milei”, dijo.

Fuente: TN