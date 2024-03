Quisieron exorcizar a Yanina Latorre

LA BRÚJULA 24 te regala una nueva entrega de la periodista Laura Ubfal, en el aire del programa “Hora Pico”, cargada con la información vinculada al mundo del espectáculo.

Recordá que para conocer más sobre estas cuestiones podés entrar a www.laubfal.com.

Aquí te acercamos un resumen de los temas salientes abordados hoy por la profesional:

Se armó el “Obelisco furioso”por el cumple de Juliana

En un lunes complicado en Buenos Aires, los fans de Juliana Scaglione llegaron igual hasta el Obelisco para celebrar el cumpleaños de Furia. Vero Lozano mostró en su programa los detalles del festejo, con muchos tatuados con imagenes de la jugadora de “Gran Hermano”.

Así arranca el cumple de furia en el obelisco JSKSKSK como que va haber una torta de 1 metro y medio JAJAJAJA keeeeeee ME MUERO#granhermano #granfuria pic.twitter.com/afbRPgTdk3 — Neneko Sol (@nenekosol) March 18, 2024

Paralelamente Furia festejó en la Casa, bailando a full durante todo el mediodía acompañada por todo los jugadores, con una primera celebración que terminó en la pileta.

Y a la hora de “Espiando la Casa” por Telefe llevaron a Furia con los ojos vendados hasta el jardín donde la producción armó una piñata con las imagenes de “Cariño“, el reno que es la mascota de la jugadora y preparó una mesa con comida y bebida para festejar su cumpleaños.

Mirtha Legrand: “No quiero hablar en contra del Gobierno porque toman represalias”

“No corresponda que me diga que compre el cine Gaumont, es ridículo” dijo Mirtha Legrand tras el tuit presidencial sobre sus dichos del sábado pasado en su cena hablando sobre el tema y agregó “te da cierto temor a expresarte, porque si cada cosa que vas a decir si al Gobierno no le gusta mucho, o le molesta, te van a retrucar es desagradable”.

Hablando con Diego Perez por el Canal de la Ciudad, Mirtha también afirmo que “de este Gobierno no quiero estar en contra, porque después toman represalias y es muy desagradable”.

La polémica nació en el debate del sábado sobre el tema de los terribles recortes al InCaa y al cierre del cine Gaumont.

🤨 ¿Podría Mirtha ser la dueña del Gaumont? 🍿



🎬 Javier Milei apoyó una propuesta para que Mirtha Legrand compre el cine Gaumont y evitar su cierre



🙏🏼 Al aire de su programa, Mirtha se mostró angustiada por el posible cierre del cine argentino y el recorte de fondos para el… pic.twitter.com/ntPqOnBBLo — Perfil.com (@perfilcom) March 18, 2024

José Martinez Suarez, hermano de Mirtha, fue formador de directores de cine en Argentina y un enorme defensor del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que ya no continuará.

🤨 ¿Podría Mirtha ser la dueña del Gaumont? 🍿



🎬 Javier Milei apoyó una propuesta para que Mirtha Legrand compre el cine Gaumont y evitar su cierre



🙏🏼 Al aire de su programa, Mirtha se mostró angustiada por el posible cierre del cine argentino y el recorte de fondos para el… pic.twitter.com/ntPqOnBBLo — Perfil.com (@perfilcom) March 18, 2024

Tomás Dente y Gisela Barreto rezaron para exorcizar a Yanina Latorre

Lo único que busca el programa de Tomás Dente en NET TV es buscar visibilidad, que alguien se entere que hacen una tira diaria y para eso, nada les vino mejor que caer en una pelea mediática con Yanina Latorre y tener prensa en LAM.

Todo comenzó la semana pasada, cuando el conductor de “El Impertinente” le contestó a un supuesto llamado que nunca existió de Yanina a su programa y eso bastó para que le diga de todo al aire, situación que provocó, obviamente, la respuesta de la panelista.

Hasta ahí fue el primer capítulo, pero en este lunes, Dente fue por más y junto a su compañera de panel, la muy creyente Gisela Barreto, rezaron un Padrenuestro y lanzaron un Gloria, rosario en mano, para “exorcizar” a la integrante del staff de Angel de Brito.

Tomás Dente sorprende al rezar en vivo para "exorcizar" a #YaninaLatorre pic.twitter.com/jDeoyvYJKR — Sucede News (@SucedeNews) March 19, 2024

Un paso de comedia impensado en la televisión, a la que sólo le faltaban ritos religiosos entre paneles.

No es la primera vez que se enfrentan Tomás Dente y Yanina Latorre. Hubo un episodio allá lejos y hace tiempo, referido a Lola, la hija de la periodista, en plena pandemia cuando la joven había concurrido a una fiesta y Dente dijo que su madre “defendía lo indefendible”.

Y el año pasado Yanina sentenció que “Tomás odia a su hermano (Fernando) por envidia”. Varios capítulos para llegar a este de “exorcismo televisado”, uno de los momentos bizarros de nuetra teve.

Recordá que para conocer más sobre estas cuestiones podés ir a www.laubfal.com.