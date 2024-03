Un club grande de Chile se lleva a la joya de la Liga del Sur

Por Franco Bahl Bariani

Twitter: @franbahlbariani

La Armonía es un gran semillero de la Liga del Sur. Sobran los ejemplos de grandes jugadores que se formaron y que siguen surgiendo del club. Y ahora tuvo otra gran noticia.

Es que Fidel Tourn, de tan solo 17 años, se irá a jugar al Colo Colo de Chile. “El Grillo” tuvo un gran año con el velezano, causó una “revolución” en el fútbol local y ya había sido sondeado por River en 2023.

Fidel nació el 10 de mayo del año 2006. Arrancó a los tres años en la escuela de EFUBA de su abuelo “Cacho” Francani y luego, a los nueve, se fue a La Armonía hasta ahora, en donde brilló en la primera de la Liga del Sur y consiguió el ascenso al Oficial y jugó también la final en primera que perdió ante Huracán.

Pero su futuro está en Chile. Este miércoles partirá en avión y cruzará la cordillera con las valijas cargadas de ilusión y de goles…

“Esta nueva experiencia en Chile me la tomo muy bien. Podré aprender mucho, es otro fútbol y otro país, pero voy con la expectativa de mejorar en lo futbolístico y también como persona; es un gran desafío que tengo por delante”, contó Tourn en diálogo con la redacción de LA BRÚJULA 24.

Sobre su pase tan rápido al Colo Colo indicó que “no me lo esperaba tan rápido pero se dio todo en unos días por medio de Rómulo Severini que se contactó con el coordinador Ariel Paolorossi, también argentino, y que está trabajando allá. Así que fui a prueba 12 días, les gusté y me quisieron incorporar lo antes posible a la Sub 18”.

En 2023 también hubo un sondeo de River, pero finalmente el club chileno se quedó con Fidel. “A fin de año me probé en River, pero no volvieron a preguntar y salió lo de Colo Colo. Me dijeron que la idea era que me incorpore lo antes posible y que me quede en el club así que estoy muy contento”.

“La verdad que mis expectativas son muy buenas, creo que me voy a adatar rápido al fútbol de allá. El ritmo era un poco más bajo que el de acá, eso percibí cuando estuve a prueba, y ojalá que salga todo bien”, agregó “El Grillo”.

Por último le dedicó un mensaje a la gente de La Armonía y al público de la Liga del Sur. “A la gente de La Armonía les tengo que agradecer el apoyo y el cariño de todos estos años. No es fácil irse de mi segunda casa. Agradecerles a los hinchas, directivos y me llevo muchísimos amigos y gente buena. Y lo mismo a la gente de la Liga del Sur, recibí muchos mensajes y es algo muy lindo”.