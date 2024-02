Los entrenados por el Halcón

Samoré

El senador Sergio “Nono” Vargas pasó por Bahía con un objetivo: recomponer el espacio libertario. Como se sabe, en diciembre el novel bloque de concejales estalló tras acusaciones cruzadas de pactos y traiciones.

A fines de la semana pasada, el legislador comenzó a intentar ordenar el desbarajuste libertario y mantuvo un par de conversaciones. Ofició de “Cardenal Samoré”.

Incluso, organizó una campaña alimentaria para colaborar con víctimas del temporal de diciembre y así unir las partes por una buena causa.

El abogado Vargas, además, recaló en quincho donde fue agasajado con una cena y en la que participaron personalidades de distintos ámbitos y poderes de la ciudad.

Por último, asistió a la Plaza de Armas del Batallón de Seguridad Puerto Belgrano donde presenció el recambio de autoridades: asumió el Capitán de Corbeta Roy Alejandro Calvo en reemplazo del Capitán Martín Campos.

Vargas es oriundo de Punta Alta y tiene fuertes lazos con la Armada.



Policías

Hace pocos días, el intendente Federico Susbielles y su agente de Seguridad, Federico Montero, mantuvieron una reunión con el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso.

Según pudo saber esta sección, el funcionario bonaerense aseguró que cumplirá con una promesa del año pasado: enviar un grupo especializado para actual en “zonas calientes”.

Concretamente, en breve arribarán a la ciudad decenas de efectivos que conocen la región, y que fueron adiestrados por el Grupo Halcón. Estos policías se especializan en trabajar en lugar críticos y de “alta complejidad”. Están entrenados para actuar en la resolución de conflictos, y ya se han instalado en otras ciudades grandes de la Provincia, como Lanús y Mar del Plata.

La base de esta UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas) tendrá un lugar físico propio para que se instale el personal, y la Provincia proveerá el equipamiento, los móviles y las motocicletas que utilizarán.



Boleto

No fueron pocos los trabajadores que cobran por hora, que hicieron cuentas para saber si les conviene ir a trabajar con un boleto de colectivo de más de mil pesos (1.100 o 1.500, depende de con quien hables). Lo cierto es que nadie sabe con certeza cuánto va a salir usar el micro dentro de un mes, o incluso dentro de una semana.

Por estas horas hay reuniones minuto a minuto, que involucran al Municipio, a las empresas, al gremio de la UTA, y a la Provincia. “Todos tenemos que hacer un esfuerzo grande”, dijo una fuente de Alsina 65.

Por ahora, parece que la única forma de tener una tarifa no tan cara, sería que los Gobiernos provincial y municipal aumenten el dinero que se destina a los subsidios, y acercarlo un poco al equivalente que quitaron desde Nación. Tarea más que difícil. Esta semana seguro habrá novedades.



Trinchera

Cambió el año, pero hay problemas que continúan. De uno de ellos, en su momento ya hemos hecho mención en este espacio. En el Departamento Judicial de Bahía Blanca, que abarca a 12 partidos del sur bonaerense, faltan fiscales. Muchos.

Hace más de diez años que el Ministerio Público fiscal tiene puestos bacante, pero siete, como ocurre ahora, nunca pasó. “Están en el peor momento, y al borde del colapso”, explicó a esta sección alguien que sabe al extremo de este tema.

Actualmente se cuenta con 20 fiscalías del Fuero Penal Ordinario, y cuatro para el Fuero Penal Juvenil, y la cantidad de fiscales que faltan son seis “para los mayores” y uno “para los menores”.

“La fiscalía es la trinchera. Y dejar la trinchera descubierta es una gran irresponsabilidad”, resumió el consultado.

Pero ese no es el único problema. Si se cubrieran todos los cargos vacantes, igual haría falta más recurso humano. Cabe mencionar que se reciben en este Departamento más de 30 mil denuncias al año. Quiere decir que, si no faltase ningún fiscal, cada uno tendría mil.

Pero sigue pasando el tiempo, y los malabares se terminan. La política, encargada de resolver el tema, sigue mirando para otro lado.



Comprometida

No siempre sucede. Por eso, cuando un político se compromete más allá de lo que es estrictamente su cargo, merece ser valorado.

Romina Pires es secretaria de Políticas Sociales del Municipio desde hace tiempo da una lucha que tiene poco “rating” y que -según indica el manual de estilo- no es “recomendable” para el político promedio.

En los próximos días, debe iniciar el juicio contra Enrique “Quique” Lucarelli, un histórico director de centros educativos dedicados a la atención de jóvenes con capacidades diferentes.

Pires lo denunció por abuso sexual. Y la semana que vienen deberá declarar en el juicio oral.

Por lo general, cuando se trata de personas que integran una institución la defensa corporativa se hace sentir. Pero si hay personas que se involucran esos valladares se rompen.

No se sabe si Lucarelli es culpable o no (o mejor dicho si es inocente o culpable) pero Pires hizo lo que tenía que hacer: no mirar para otro lado. Advirtió sobre una situación aberrante que un niño describió en su presencia.



Demaestre

El último viernes falleció a los 96 años Hernan Benito Demaestre, un histórico militante del radicalismo en la ciudad. Desde el Comité lo definieron como “gran correligionario, ex Diputado Provincial y ex autoridad partidaria”.

Demaestre era una persona con un perfil bajísimo, aunque muy querida, a punto tal que había sido homenajeado años atrás con el carnet número uno de socio de la biblioteca del partido. Sus restos fueron inhumados el sábado en el Cementerio Local.